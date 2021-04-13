魚池國中旁火燒山，南投林管處漏夜滅火。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

魚池國中旁火燒山，南投林管處闢防火線。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

魚池國中旁林地，12日下午發生火災，火勢差點殃及山下的魚池國中，由於情況危急，校方晚間緊急宣布13日停課；南投林管處人員，連夜滅火並開闢防火線，由於入夜低溫，13日凌晨零時30分火勢趨緩，但仍有殘火。

今天上午，林務局申請的直升機已到場空勘，準備吊掛水袋滅火。消防人員在現場警戒防範火勢延燒，南投林管處人員持續開闢防火線及處理殘火。

魚池國中旁的山林與公墓之間，下午4點多發生火災，濃煙直上有如火山爆發，南投縣消防局在昨天下午4點15分接獲報案，隨即派遣魚池分隊人車前往搶救，由小隊長王建文帶隊，群呼義消並通報相關單位前往滅火。

因為現場燃燒雜草，面積廣大，因此加派埔里、日月潭、雙冬及國姓消防分隊支援，同時請求直升機支援滅火，不過，因為時間已接近黃昏，直升機無法執行任務。

林務局南投林管處也派員到場勘查，確認火災地點為埔里事業區第73林班，並動員機動救火隊15人，以背負水袋方式直接滅火，並設法在高處開闢防火線，並申請直升機投水滅火。

南投縣政府教育處表示，由於魚池國中後方火燒山尚未撲滅，魚池國中因臨近且火勢逼近，消防車輛進出頻繁，授權校長研議停班課，經校方評估，為顧及師生安全，緊急決定13日學生停課不停班。

(中時 )