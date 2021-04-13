當年引發爭議的陽明山「七七行館」案，前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池因挖地窖設置地下貨櫃遭判囚1年2月定讞，他入獄後，去年高院更一審將他非法占用國有山坡地部分判刑10月，因未上訴而確定，法官裁定2罪合併執行1年9月，上個月劉政池已獲假釋。

劉政池1998年購買北市泉源路段3小段506地號土地，準備開發溫泉會館，2000年5月，劉政池以胞妹、大女兒名義向陽管處申請建照。

劉政池除在當地蓋起七七行館別墅，還在別墅旁國有地挖出106.6坪的地窖，埋設12個地下貨櫃，打算當地下停車場，並在貨櫃屋上方的國有地上種植草皮、植栽，佔用總面績約1400多坪。

一審依違反水土保持法，判劉政池有期徒刑2年3月，二審認定劉涉犯2個水土保持法，分別判刑1年2月、1年，合併應執行徒刑2年，上訴後，最高法院將劉政池挖地窖部分判刑1年2月確定，占用山坡地部分發回，更一審將判刑10月，因未上訴，全案定讞。

劉政池入監執行後，今年3月15日被核准假釋，而於執行監獄提出交付保護管束名冊，刑期屆滿日今年9月9日，檢察官聲請在他假釋中付保護管束，高院裁准。

(中時 )