黃男稱患躁鬱症，疑似企圖躲避刑責；死者家屬則在臉書上發出公告，希望有人能提供當天畫面，證明黃男早已計畫犯案。（圖／翻攝自臉書）

屏東55歲黃姓男子追求29歲曾姓女子不成，8日製造假車禍擄走對方後殺害棄屍，事後他投案聲稱有躁鬱症需吃藥，說詞避重就輕，企圖躲避刑責；死者家屬則在臉書上發出公告，希望有人能提供當天現場畫面，證明黃男早已計畫犯案；目前已知的目擊者有3人，家屬哭求目擊者能盡速聯絡他們，「不要讓壞人逃過一劫！」

黃男因追求已婚的曾女不成，8日晚間在屏東萬丹開車衝撞曾女並將人擄上車帶走，9日上午6時許自行到派出所投案，卻不願透露曾女下落；警方9日中午在黃家附近空屋找到曾女但已死；曾女過世後雙眼未閉，疑似死不瞑目，丈夫10日到殯儀館送她最後一程，還準備白紗禮服讓愛妻走得漂亮，場面哀戚。

黃男稱患躁鬱症，疑似企圖躲避刑責；死者家屬則在臉書上發出公告，希望有人能提供當天畫面，證明黃男早已計畫犯案。（圖／翻攝自臉書）

黃男偵訊時避重就輕、說詞反覆，聲稱有躁鬱症須吃藥，還裝傻、故意繞路唬弄，曾女家屬擔心他會以「患有精神疾病」躲避刑責，在臉書張貼聲明，希望在8日晚間10時30分至45分行經廣安往社皮路上的民眾，能提供行車紀錄器畫面協助緝凶，「我相信你們有阻止變態把傷者帶上車，我需要你們看到的當下，需要你們的行車紀錄器！」

家屬在貼文中強調，「不要害怕，我們不會怪你，我們只是希望別讓死變態用精神病逃過一切！拜託，我真的求你們！幫幫我！他害死了我姊，拜託不要讓他逃過刑責！好嗎？」目前已知的目擊者除了工廠的管理員，還有一名計程車司機和一名騎機車的年輕人，「如果你們有聽到、看到，拜託跟我聯絡！不要讓壞人就這樣逃過一劫！」目前該貼文在臉書上各社團廣傳。

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