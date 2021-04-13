NVIDIA(輝達)今天宣布推出首個採用Arm架構的資料中心CPU 中央處理器)_NVIDIA Grace CPU，其針對最複雜的人工智慧 (AI) 與高效能運算作業負載的效能是當今最快之伺服器的十倍。NVIDIA Grace CPU 預計將於2023年年初上市。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「頂尖的 AI 與資料科學正在推進當今電腦架構的極限，因為要處理的資料量多到無法想像。NVIDIA 採用授權的 Arm IP打造出專為大型AI與高效能運算設計的 Grace CPU。結合GPU與DPU，Grace為我們帶來第三個基礎運算技術，以及重新架構資料中心並推進AI的能力。NVIDIA現在是提供三種晶片的公司。」

Grace是具高度特定性的處理器，專為如訓練超過一兆個參數的次世代自然語言處理模型的作業負載所設計。一套基於Grace CPU 架構的系統與 NVIDIA GPU緊密結合時，將提供較當今基於x86 CPU運行的最頂尖NVIDIA DGX架構系統提升十倍的效能。

瑞士國家超級運算中心 (CSCS) 與美國能源部的洛斯阿拉莫斯國家實驗室 (Los Alamos National Laboratory)，率先宣布計劃打造採用Grace的超級電腦，以支援國家級的科學研究。瑞士國家超級運算中心與洛斯阿拉莫斯國家實驗室雙雙計劃於2023年，讓採用 Grace並由慧與科技(Hewlett Packard Enterprise)所打造的超級電腦正式上線。

Grace效能的基礎是第四代 NVIDIA NVLink互聯技術，其可以Grace CP與NVIDIA GP間，提供創紀錄900 GB/連結傳輸速度，與當今技術領先的伺服器相比，聚集頻寬提升三十倍。

(時報資訊)