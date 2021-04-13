富邦媒(8454)momo受惠於消費型態朝電商平台移動及整合服務效益顯現，第1季合併營收為183.6億元，創下單季歷史次高，富邦媒董事長林啟峰表示，今年景氣看起來是樂觀的，如果沒有太大意外，希望今年可以維持去年成長幅度。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，3月合併營收約61.1億元，較去年同月成長17%，再創歷年同月新高，其中3月網路購物業績年增20%，業績表現亮眼；行動購物業績表現相較去年同期成長30%，在網購業績佔比約達75%；累計1至3月合併營收約183.6億元，年成長21.6%，創下單季歷史次高。

富邦媒表示，3月優異營收來自38女王節檔期買氣的挹注，活動號召堅強品牌陣容、推出多元商品選擇，加上優質的回饋好康，3月8日當日更突破5億元的銷售佳績；而3月五大品類產品亦持續穩健成長，其中流行精品去年受疫情影響，今年消費力道回升年成長突破46%；健康休閒產品年成長31%、3C家電年成長25%，成長幅度則位居第二、三名。

消費型態朝電商平台移動，經濟規模、物流及集團整合服務效益顯現，讓富邦媒審慎樂觀看待今年及明年營運，林啟峰表示，今年景氣看起來是樂觀的，如果沒有太大意外，希望今年可以維持去年成長幅度。

由於電商服務主要是物流和配送，2020年momo達成30座倉儲的建置目標，並成立百分百持股子公司「富昇物流」來補足市場服務需求，今年momo持續精進全台配送服務實力，在倉儲建置上，今年預計將新擴建10座衛星倉，並希望在中部地區建立主倉，同時強化「南台灣電商物流網」的布建，從年初永康物流中心啟用營運；南區大型物流中心也將於第二季動土、第四季上樑，預計於2023年完工加入服務的陣容；自有車隊富昇物流最後一哩路的運能佔比也將逐步提升至15%，為服務添翼，momo齊力發展倉儲、物流建置，以提升全台物流配送服務力。

富邦媒總經理谷元宏表示，momo成長主要來自於經濟規模，我們將持續追求營收高成長，2022年達到年營收千億元看起來是可實現的目標。

(時報資訊)