12日隔夜美股小跌交投清淡，市場靜待企業財報與重要數據出爐。鮑威爾11日電視專訪重申，維持貨幣寬鬆立場，但指出景氣復甦最大變數，還是取決於新冠疫情後市發展。美國最新一輪高達1.9兆美元疫情紓困計劃，使得聯邦預算赤字3月份年增暴漲4.54倍，市場擔心拜登近日推出大基建方案，將帶動通膨急遽增加。道瓊工業指數跌55.2點或0.16%，收33745.4點。那斯達克指數跌50.19點或0.36%，收13850點。標普500指數跌0.81點或0.02%，收4127.99點，並已連續5個交易日的漲跌幅區間不到1%。同時，受經濟重新活動樂觀心態推動，恐慌指數VIX已回到疫前水平，過去4個交易日內，VIX均維持在18點以下。

美聯準會(Fed)主席鮑爾（Jerome Powell）最新訪談表示，美國景氣正處於轉折點上，預計未來幾個月，將可見經濟成長與企業徵才速度加快。不過鮑爾憂心，在沒配套措施下，若經濟活動倉促全面開放，新冠肺炎疫情有可能會一發不可收拾。

不過鮑爾補充，若增加疫苗接種率，疫情就不會一發不可收拾，然後景氣應可步上復甦之路。故將疫情抑制住，經濟成長才能快速發展。

根據美國疾管局（CDC）正式數據，美國已接種約1.83億劑疫苗。目前，近半數美國成年人，以及近八成65歲以上老年人，至少都接種一劑新冠疫苗。

市場在消化鮑爾以上言論後，11日美國公債遭拋售，10年期的殖利率又升至1.675%左右。

美東時間14日，美Fed將發布褐皮書。聯準會在聯邦公開市場理事會（FOMC）利率決策會議前兩週的星期三，會公佈這份褐皮書報告，發表對當前經濟情勢看法。

美國政府方面，12日拜登也會見國會兩黨議員，希望自己日前提出，金額高達2兆美元左右的大型基礎建設計劃，能正式立法通過。

美國前財政部長，歐巴馬政府高級經濟顧問桑默斯(Larry Summers)認為，在經濟成長即將加速之際，拜登注入市場過多資金，著實有引發高通脹風險。

12日，美官方數據也顯示，美國消費者對未來通脹預期持續升溫。3月份美國消費者對一年期與三年期通膨預期值，分別是3.2%和3.1%，連續5個月上升外，且雙雙創下2014年5月以來最高紀錄。

事實上，在拜登上任不久，簽署1.9兆美元抗疫紓困計劃後，美國聯邦政府預算3月赤字大漲，將2021財年上半年，也就是2020年10月至3月的聯邦預算赤字，推升至歷史最高點。

12日，美國財政部也公佈，聯邦政府3月預算赤字為6596億美元，高於市場預期的6580億美元，亦較2月的3109億美元多上一倍，年增率更是暴增4.54倍。

美股首季財報即將登場，本周先登場的是大型金融業者，像是高盛，摩根大通與富國銀行將於美東時間14日公布財報。

個股表現方面，景氣成長相關族群走跌。例如，嘉年華與挪威郵輪跌幅均在4%左右，美國聯航跌5%，日前曾宣佈預計財年第一季營收將年減66%。

Nuance Communications股價大漲16%，微軟宣佈將收購這家人工智慧業者，交易總值約160億美元。同時，這是微軟公司自2016年，以260億美元收購網路社群業者LinkedIn後的最大一筆收購案。

國際晶片大廠Nvidia漲5.62%，曾表示財年第一季財測可望優於預期，同時也預估2021年晶片還是供不應求。市場傳出，Nvidia將與聯發科發表首款ARM架構的CPU處理器，以直球對決英特爾，英特爾股價也應聲下跌4.18%。

特斯拉漲3.69%，Canaccord Genuity券商看好特斯拉電池創新表現，故上調為買進，目標價升至1071美元。

成立還不到10年的虛擬貨幣交易平台Coinbase，預計將於美東時間14日上市，屆時可望吸金1000億美元左右。

Uber表示，若使用EBITDA方式計算財報，自己可望在2021年獲利。同時，Uber也宣佈3月的網約車與外賣業務創下歷史高點。

阿里巴巴漲9.27%，其執行長表示，預計被中國大陸政府反壟斷罰鍰，將不會造成重大影響。不過，投資銀行瑞傑將其目標價從350美元下調至330美元。無獨有偶，Atlantic Equities也將其目標價，從310美元下調至290美元。

(時報資訊)