美國白宮在美國時間12日召開半導體與供應鏈執行長視訊高峰會，峰會將由白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）、美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）共同主持，而受邀出席的半導體廠包括了台積電、英特爾、美光、三星、格芯（GlobalFoundries）等業者，將與福特、GM、戴爾、惠普等共19家其它科技及產業大廠執行長共同商討如何解決半導體產能短缺及晶片供不應求問題。

白宮此次共邀請全球19家企業高層參加此次高峰會，台積電由董事長劉德音親自與會，參加此次會議的半導體廠還包括英特爾、美光、三星、格芯、恩智浦等，至於受到晶片缺貨而被迫減產或停工的車廠包括美國通用汽車、福特汽車、汽車集團Stellantis等高層執行長也透過視訊參與會議。

高峰會開場由美國總統拜登（Joe Biden）發表公開演說，拜登表示，此次與來自世界各地的科技業或製造業領袖齊聚，目的是要討論如何強化美國國內半導體產業，保護美國供應鏈，同時如何解決晶片缺貨問題，而他的半導體投資計畫擁有美國跨黨派強力支持。

拜登說明，他收到來自美國共和黨及民主黨的23位參議員、42位眾議員來信支持已在去年通過的晶片美國製造計畫（CHIPS for America Act），而信中提及中國官方大舉主導及投資半導體供應鏈，挹注龐大資金進行研發及擴產以達到目的。中國與世界其他國家都沒在等，美國也沒有理由等待。美國目前投資大筆資金在半導等等領域，這是別人正在做的，美國也必須做，他在國會提出美國未來的跨世代投資，並希望獲得此次與會的企業全力支持。

(工商 )