台北股市今(13日)開盤以16872.40點、上漲12.7點開出，隨即向上衝高至16970.61點，上漲逾百點，續攻17000點的意圖十分明顯，台積電ADR周一下跌1.55%，股價開盤以604元、小跌1元開出，昨日強勢的面板雙虎友達、群創今日開盤走跌，而彩晶則仍呈現上漲。

白宮半導體峰會周一登場，不過，美股四大指數全面下跌，道瓊指數收盤下跌55.20點(或0.16%)，收在33745.40點，那斯達克指數收盤下跌50.19點(或0.36%)，收在13850.00點，標普500指收盤下跌0.81點(或0.020%)，收在4127.99點，費城半導體指數跌幅較大，終場下跌36.20點(或1.10%)，收在3258.33點。

台股12日在多空拉鋸下，指數開高震盪走低，盤中數度翻到平盤以下，終場收在16859.7點，小漲5.6點，成交值新台幣4204.5億元，外資及陸資賣超75.29億元，自營商也賣超15.64億元，投信則是買超9.19億元，三大法人合計賣超新台幣81.74億元。

法人表示，台股前一交易日開高走低，成交量放大，指數雖然收紅，但連同上周五已出現兩根黑K棒，可解讀為價量背離，投資人最好謹慎以對，12日盤中低點不能跌破，否則短期恐將震盪回檔。

(中時新聞網)