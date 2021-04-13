苗栗拱天宮白沙屯媽祖現正進行8天7夜的遶境活動，媽祖鑾轎昨日行經台中清水區，突然停下大迴轉，鑾轎一度晃動到大轎班都頂不住，直到停駕在台鐵清水火車站，令不少信徒驚呼「媽祖真的慈悲，知道台鐵出事專程來賜福，好感恩」。

白沙屯媽祖11日深夜起駕，吸引逾10萬信眾參與，昨（12）日下午5時許，行經台中市清水區星海路及中正街口時，突然停下、迴轉，並開始左右搖擺，晃動幅度大到大轎班都頂不住，趕緊找人接手，近2分鐘後才又再度起駕，令不少信眾都相當疑惑，「媽祖究竟要去哪？」

台鐵清水站站長見媽祖停駕，也親自出來迎接。（圖／翻攝自沙屯媽祖網路電視台 YouTube）

接下來只見媽祖鑾轎直衝台鐵清水火車站，站長也雙手合十出來迎接，媽祖以「三進二出」的方式停駕，現場所有信眾歡聲雷動，停留逾1分多鐘才離去，不僅在場的人感動，畫面上傳YouTube也引發不少網友關注，紛紛留言「台鐵最近真的災難很多，感恩媽祖婆保佑，希望乘車人平安回家，火車平安行駛，員工平安下班，再次感恩媽祖婆慈悲護佑」、「媽祖真的慈悲，知道台鐵出事專程來賜福，真的很感動」、「感恩白沙屯媽祖賜福，保佑搭車平安」。

另外也有民眾認為，媽祖11日上午停駕於順天國小，非常有意義，代表「順天則生，逆天必亡」，12日下午又在清水火車站停留，寓意代表台鐵太汙濁需要「清水」，「真的很有慈悲心」。

白沙屯媽鑾轎晃到頂不住 信眾一看停駕地點感動喊：媽祖慈悲

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(中時新聞網)