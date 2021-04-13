日系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，看好聯發科第一季強勁的營收表現，印證了聯發科今年又是強勁成長的一年，也預估其首季每股獲利12.86元，維持買進評等。

日系外資表示，聯發科第一季營收衝上千億元大關，達1080.33億元，3月單月營收也達401.47億元，首度衝上400億元大關，單月、單季營收均寫下歷史新高，主要是受益於在5G市占率表現優於預期，加上對Chromebook的持續強勁需求。

日系外資表示，聯發科第一季營收表現優於預期，主要是智慧手機市場的市占率增長是由於其主要競爭對手在晶圓廠供應緊張的情況下交付了5G晶片，且居家辦公、遠距教學的需求不斷提高，帶動Chromebook也持續成長，預估聯發科首季每股獲利落在12.86元，較市場預期高出18%，其中包括更高的非運營收益估算，即出售了其在廈門SigmaStar Technology的16.5%股權，貢獻得一次性收益59億元。

展望第二季，日系外資表示，有鑑於聯發科第一季強勁的營收表現，印證了聯發科今年又是強勁成長的一年，其中有3領域產品需求最為強勁，即5G、AI以及 HPC，受益於連接、計算等需求升級，聯發科將不斷獲得更多市占，故重申聯發科買進評等。

(時報資訊)