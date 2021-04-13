魚池國中旁火燒山，直升機出動陸空救援。（空勤總隊提供／廖志晃南投傳真）

魚池國中旁林地，12日下午發生火災，火勢差點殃及山下的魚池國中，校方緊急宣布13日停課。南投林管處人員，連夜滅火並開闢防火線；空勤總隊直升機13日上午開始從日月潭取水，吊掛水袋到現場滅火。

魚池國中旁的山林與公墓之間，下午4點多發生火災，濃煙直上有如火山爆發，南投縣消防局在昨天下午4點15分接獲報案，隨即派遣魚池分隊人車前往搶救，由小隊長王建文帶隊，群呼義消並通報加派埔里、日月潭、雙冬及國姓消防分隊支援滅火。

林務局南投林管處也派員到場勘查，確認火災地點為埔里事業區第73林班，並動員機動救火隊15人，以背負水袋方式直接滅火，並設法在高處開闢防火線。

南投林管處長、火場指揮官李政賢表示，目前延燒面積估計約11.1公頃，火災現場地形陡峭搶救不易，主要林相為麻竹及杉木林，森林護管員在火場高溫下，已徹夜開闢防火線1000公尺，避免火勢繼續往魚池國中方向蔓延，並以徒步方式自下方產業道路背負水源進入火場滅火；直升機將自日月潭取水協助灑灌，相信在陸空聯合搶救下，能盡速控制火勢。

李政賢指出，這件森林火災發生原因仍待進一步調查，呼籲大眾正值乾旱季節，除非經過許可，山區不得有引火行為，違反者最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人之森林者，最高可處10年有期徒刑，失火燒毀他人之森林者，最高可處2年有期徒刑，且除刑責外尚須負擔民事賠償責任。

(中時 )