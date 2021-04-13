繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布展開一系列的合作計畫，將輝達繪圖處理器（GPU）及軟體結合採用Arm架構的中央處理器（CPU），將Arm節能架構優勢擴大，以處理由雲端到邊緣的運算作業負載。輝達也宣布與亞馬遜及聯發科結盟，將Arm生態系統擴大至行動及嵌入式裝置以外的市場。

輝達宣布展開一系列的合作計畫，將輝達GPU及軟體結合採用Arm架構的CPU。這些計畫包括整合以亞馬遜AWS Graviton2處理器為基礎的Amazon EC2執行個體與輝達GPU，透過全新高效能運算（HPC）開發者套件支援科學及人工智慧（AI）的應用開發。輝達也宣布與聯發科合作，將輝達RTX GPU結合聯發科Arm電腦處理器，將AI技術應用在新型的筆電上。

黃仁勳表示，Arm的能源效率及矽智財（IP）商業模式，使其成為全球最受歡迎的CPU。在Arm架構的生態系中，來自世界各地的科技公司已經準備好將基於Arm架構的產品應用在如雲端、超級電腦、PC及自動化系統等新興市場。隨著此次宣布的嶄新合作關係，正邁出重要的一步，將Arm生態系擴大至行動及嵌入式裝置以外的地方。

輝達與亞馬遜AWS宣布雙方將攜手在雲端部署GPU加速的Arm架構執行個體。全新的Amazon EC2執行個體將AWS Graviton2處理器與輝達GPU結合，並提供一系列的優勢，包括更低的成本、支援更豐富的遊戲串流體驗，以及在處理Arm架構的作業負載時有更好的表現。

這些執行個體讓遊戲開發者能夠在AWS上以原生方式運行Android遊戲、透過輝達GPU加快渲染和編碼速度，以及在無需運行模擬軟體的情況下，將遊戲內容串流至行動裝置上。

在PC方面，輝達與全球最大的Arm架構系統單晶片供應商之一的聯發科合作，打造一個支援Chromium、Linux、NVIDIA SDK的參考平台。NVIDIA RTX GPU結合高效能且節能的Arm Cortex系列處理器，將逼真的光線追蹤繪圖和先進的AI技術應用在新型的筆記型電腦上。

聯發科執行長蔡力行表示，聯發科是全球最大的Arm晶片供應商，產品支援智慧型手機、Chromebook和智慧電視等領域。聯發科期待在技術上與輝達合作，將GPU的強大能力帶入Arm架構PC平台，以用於遊戲、內容創作等更多層面。GPU加速技術將大力推動整個Arm生態系的發展。

輝達也宣布正在擴大與邁威爾（Marvell）的合作，將OCTEON DPU結合GPU，以加速雲端、企業、運輸與邊緣應用程式的運行速度。這一組合將加速處理AI作業負載的速度，例如從邊緣到雲端的網路最佳化和安全性功能、提升系統效能與降低延遲。

Marvell總裁暨執行長Matt Murphy表示，Marvell採用Arm架構的OCTEON DPU平台，在提供引領業界的解決方案以滿足雲端資料中心日益增長的安全、網路與儲存需求上，擁有悠久且被業界認可的紀錄。Marvell很高興能擴大與NVIDIA多年的合作關係，將OCTEON DPU結合NVIDIA GPU，以加速新興的邊緣到雲端應用程式中的影片分析與網路安全解決方案。

(工商 )