繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）在年度GTC 21大會中宣布推出專為大型人工智慧與高效能運算作業負載使用的Arm架構中央處理器（CPU）。輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，此次推出的Grace CPU採用節能的Arm核心，為訓練大型人工智慧（AI）模型的系統帶來10倍的效能躍升，瑞士國家超級運算中心與美國能源部的洛斯阿拉莫斯國家實驗室，為首批採用Grace CPU的超級電腦單位。

輝達宣布推出首款採用Arm架構的資料中心Grace CPU，其針對最複雜的AI與高效能運算（HPC）作業負載的效能是當今最快伺服器的10倍，能滿足全球最先進應用程式的運算需求，包括自然語言處理、推薦系統、AI超級運算等。由於這些應用必須分析龐大的資料集，因此需要超快速的運算效能與大量的記憶體。Grace CPU整合節能的Arm核心與創新的低功率記憶體次系統，達到高效能且節能的設計。

黃仁勳表示，頂尖的AI與資料科學正在推進當今電腦架構的極限，因為要處理的資料量多到無法想像。輝達採用授權的Arm矽智財（IP）打造出專為大型AI與HPC運算設計的Grace CPU。結合繪圖處理器（GPU）與資料處理器（DPU），Grace CPU帶來第三個基礎運算技術，以及重新架構資料中心並推進AI的能力。

輝達Grace CPU是具高度特定性的處理器，專為如訓練超過一兆個參數的次世代自然語言處理模型的作業負載所設計。一套基於Grace CPU架構的系統與NVIDIA GPU緊密結合時，將提供較當今基於x86架構CPU運行的最頂尖NVIDIA DGX架構系統提升10倍的效能。

輝達預計絕大多數的資料中心將繼續由現有的CPU提供服務，而為紀念美國電腦程式設計先驅Grace Hopper而命名的Grace CPU，將服務特定的運算領域。包括瑞士國家超級運算中心（CSCS）與美國能源部的洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）會率先宣布計畫打造採用Grace CPU的超級電腦，以支援國家級的科學研究。

輝達Grace CPU效能的基礎是第四代NVIDIA NVLink互聯技術，其可以在Grace CPU與NVIDIA GPU間提供創紀錄的每秒900GB連結傳輸速度，與當今技術領先的伺服器相比，聚集頻寬提升30倍。Grace CPU也將採用創新的LPDDR5x記憶體次系統，與DDR4記憶體相比提供2倍的頻寬及10倍的能源效率。

此外，全新的架構利用單一記憶體位址空間，提供統一的快取記憶體一致性，並結合系統與高頻寬記憶體（HBM）GPU可簡化可編程性。Grace CPU將由NVIDIA高效能運算軟體開發套件及CUDA、CUDA-X函式庫支援，可以加速超過2,000個GPU應用，並為從事全球最重要挑戰的科學家與研究人員加速探索的腳步。Grace CPU預計將於2023年年初上市。

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