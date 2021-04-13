屏東市55歲無業男子黃姓男子，因愛慕在通訊行上班的甜美人妻曾姓女店員，不但伸鹹豬手，還屢次跟蹤下班，被害人報警提告仍未能阻止其變態行為，竟製造假車禍擄人、殺害曾女，讓家屬傷心欲絕。與曾女新婚1年的丈夫，至今情緒仍難以平復，還將line的大頭照換成愛妻的照片，留下令人心碎的19字：「老婆，對不起，沒有好好保護妳，是我最大的遺憾」。

警方調查，未婚的無業男子黃嫌，今年2月5日至屏東一間通訊行詢問手機業務，見服務他的29歲曾姓女店員長相甜美，竟伸鹹豬手撫摸曾女手部，曾女出聲喝斥，黃嫌悻然離去，自此未再踏進通訊行一步，但卻開始暗中跟蹤曾女。

警方發現，黃嫌早在4月5日就先向友人借了自小客車，然後連續3天駕車跟蹤曾女下班，他發現萬昌路一號橋附近每到深夜人車相當稀少，4月8日晚間10時許曾女下班後，黃嫌尾隨在後，然後開車擦撞曾女機車，結果因為撞擊力道未拿捏好，險些將曾女撞進大排水溝內，曾女因安全帽噴飛，重摔在地，頭部受創昏迷，黃嫌於是將癱軟的曾女抱上車，後方民眾目擊報警，警方獲報調查，晚間11時先在民學路尋獲黃嫌所開的肇事車輛，聯絡車主得知借給黃嫌使用，警方趕赴黃家撲空，翌日上午6時40分許，黃嫌竟主動至民和派出所向警方投案，但遲遲不肯說出曾女下落。

警方從曾女手機最後發話及黃男棄車位置，動員大批警力展開地毯式搜索，後來在距離黃男住家50公尺遠的一處空屋地上發現地上有拖痕，果然在後方小屋尋獲曾女，但曾女已不幸死亡。

曾女與丈夫交往12年結婚，才新婚1年多，2人感情深厚，面對妻子遭殺害，曾女丈夫難過自責為什麼沒載妻子上下班？並心碎PO文：「老婆，對不起，沒有好好保護妳，是我最大的遺憾」。曾女丈夫認為，黃男自稱有精神疾病，但其心思縝密，是有計畫的行兇，目前只盼望案件能加速調查，對黃男加重判刑，才讓妻子能安心。

曾女的家屬在網路上發表聲明，希望網友們能協助、提供8日案發當天晚間10點30分至45分，由萬丹廣安往社皮的大昌一路上的行車記錄器畫面「我相信你們有阻止變態把傷者帶上車，我需要你們看到的當下，需要你們的行車紀錄器」，希望證據能讓黃男無法利用精神疾病逃過刑責，不要讓壞人就這樣逃過一劫。

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(中時新聞網)