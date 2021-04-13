【愛傳媒須文蔚專欄】我連續三年觀看母校民族實中（原民族國中）打JHBL總決賽，首先，連續三年都進總決賽，真是不容易。

其次，前年以全勝之姿進入冠亞軍，可惜主力傷兵太多，輸給苗栗大倫，敗下陣來，雖敗猶榮。

當然，年年飲恨，總是遺憾，今年全家一起幫忙加油，終於看到了「爭氣女孩」奪冠。

今年JHBL女甲級冠軍戰上演和107學年同樣的對戰戲碼，所以讓人特別緊張，所幸中鋒黃子芸20分、16籃板；葉侑璇外線神準18分、5籃板以及周思璇最後22秒兩罰俱進下，驚險以70：68力退大倫國中，終於獲勝。我們全家大聲歡呼，真是開心！

「爭氣女孩」隊史4度奪下JHBL女子組亞軍，民族實中在經歷多年磨練後，今年頗有脫胎的感覺，決賽前三節都壓著對手，保持高比分的領先。

最緊張的是第四節，大倫在剩下8分25秒時，一度追成僅1分差，但隨後民族強勢7比0攻勢，甚至將領先擴大至雙位數，眼看就要勝券在握。

但終場前40.4秒，大倫米靖恩犀利大轉身切入，追成66比68，隨後民族大將黃子芸更出現5犯離場，讓米靖恩兩罰俱中追平。

我們全家看得心驚不已，所幸終場前22.1秒，8年級前鋒周思璇關鍵兩罰俱中，讓民族重新要回兩分領先，隨後民族更奮力守下米靖恩嘗試追平單打，最終就以兩分之差收下冠軍戰勝利。

媒體都會強調，民族的許秀勉教練球員時期創下HBL單場最高88分的驚人紀錄，球員退役後曾在滬江高中職教9年，之後轉戰民族，今年邁入第9年。

大家會看到她在籃球專業的努力，我最想分享的是許秀勉教練3月在臉書上的一篇貼文，她是一個重視教育的教練，業重視學生的生涯與心理素質：

來民族實中求學當《爭氣女孩》的小孩是非常辛苦的，白天跟普通學生ㄧ樣正常上課，下午2小時的專訓課程結束之後，緊接著馬上進行2節晚輔導課（國、英、數），從教室回到宿舍，準備洗澡、寫學校的功課、看書以及撰寫訓練日誌，我只能說學生運動員真的非常辛苦，因為扮演著兩種角色，而在民族實驗中學求學，就是想要培養孩子的競爭力、獨立性、挑戰性、同理心以及自我突破等學習能力，因此以下擁有這些心態的孩子都不適合來民族求學：

1.不唸書的人不適合

2.不敢挑戰沒有競爭心態的人不適合

3.不努力、不願意突破自己的人不適合

4.只想待在ㄧ個舒適圈求學的人不適合

5.只要想打到球、報的到名而不努力的孩子不適合

6.沒有目標的人不適合

要打的到球、要報的到名，不是教練給妳機會，而是要靠妳自己努力爭取的，這才叫實力、能力、競爭力。

出社會工作哪一個行業不用擁有實力、能力、競爭力呢？

教育是在培養未來國家的人才，而不是只讓您的小孩打到球就好。球能打ㄧ輩子嗎？有多少人學籃球可以當飯吃？

以母校有這樣的教育家感到驕傲，我們全家之所以關心這支籃球隊，是因為女兒曾經受吳思璇老師之託，義務幫忙球員補習功課，知道教練和老師們用心帶領學生啊！

作者為東華大學華文文學系教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)