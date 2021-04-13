【全程影音】國民黨召開「跟騷立法擺爛 膽顫心驚回家難！」記者會

【愛傳媒葉毓蘭專欄】國民黨團4月12日召開記者會，為屏東曾小姐不幸受擄殺事件表示哀悼，並呼籲蔡英文政府應盡速完成立法，別再找藉口！

我認為蔡英文政府應對此次受害的屏東曾小姐引咎自責，曾小姐遇害前報案二次，都以性騷擾處理，出事後官方推說基層敏感度不夠。

以我擔任107年行政院「糾纏行為防制法」的起草人，問題的關鍵不是基層敏感度，根本是法令不夠明確。

以曾小姐憾事來說，除了黃男入店言語接觸外，其他的跟追、盯梢跟本不符合法律性騷擾定義，現在的警政署版糾纏犯罪防治法也就無法處理。

細數過去跟騷受害往例，民國89年，淡水建商小開王鴻偉，因求愛不成，開車衝撞女方，再砍殺176刀後棄屍。

106年世新大學迷戀學妹的學長，也差點釀成殺害慘案。去年10月造成國際矚目的長榮大學外籍女大生案，也是事發前已顯跡象。

這些案件就像我們有許多交通改革計畫，但直到太魯閣列車案發生，顯示出政府的漠視是所有事件的元凶，執政當局的冷漠、無感實在令人髮指。

行政院負責此法案的羅秉成政委將立法牛步推給民間團體意見及版本太多，司法院對相關令狀有意見，但是去年12月相關機關皆已提出意見，內政部亦於今年1月15日召開會議蒐集民團的主張，為何行政院仍毫無進展？

內政部警政署版說是要「聚焦性別暴力」，仍說不清楚到底警政署所指的性別暴力是什麼？為何聚焦性別暴力，就要將糾纏限縮在現行法律規定的性騷擾？

我認為針對跟蹤騷擾案件首先要有事前預防機制，第二就是要立法明確授權。

民間對跟騷立法相當有共識，絕對支持制定跟騷法，但政府與民團開會後就沒有下文，沒有負起與社會、與立法院好好溝通的責任。究竟還要讓多少跟騷狼爪得逞，政府才會醒過來？

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)