【愛傳媒葉元之專欄】侯友宜宣布4月12日上午8點施打AZ疫苗，馬上有民進黨議員跳出來批侯，說侯是為了政治行情才搶先打疫苗。侯友宜真是「好心給雷親」。

結果鄭文燦剛剛宣布，12日上午8點也要打AZ，民進黨議員趕快出來罵！

這議員簡直是民進黨的豬隊友，AZ施打率這麼低，到時候帳都會算在民進黨政府頭上，現在有市長願意身先士卒出來幫忙宣傳，民進黨應該高興都來不及，居然還要罵人，這綠議員是在扯自己人後腿嗎？是要其他首長避嫌晚點出來打嗎？

根據4月11日最新的資料顯示，新北市共6萬多醫護人員，才2400多人打AZ疫苗，施打率僅4.3趴，民進黨議員你都不擔心？

如果在民進黨的邏輯裡，第一個打疫苗就是為了政治行情，那講的應該是蘇貞昌才對。

3月22日台灣開始打疫苗，媒體原先報導板橋亞東醫院預計8點開始施打，是全台第一針，結果蘇貞昌隨後發布7:40要接種疫苗，硬是要比亞東快，民進黨議員當時怎麼不出來罵蘇貞昌，雙標嗎？

總是會有人第一個出來打疫苗，實在不懂這有什麼好罵的。

只能說侯友宜因為施政滿意度一直居高不下，成了一些綠議員的眼中釘，總是惡意解讀侯的動作，還有人七早八早排隊登記質詢，結果是去問侯友宜要不要選總統，故意製造矛盾，令人傻眼。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)