【愛傳媒黃珊珊專欄】下午參觀了三個市有資產活化的地點，還拿到一張超可愛的感謝狀，超開心的！大家或許不知道，三年前台北市政府盤點閒置的市有房地，再徵求民間的提案後，有了不一樣的成果。

在中正區小巷內的《精神食光屋》除了作為社區交流空間，還把老屋改造為食農教室，讓地方媽媽、社區居民都能走進空間，一起分享心情。

另外，社團法人臺灣文化法學會也把老屋重新整理，提供文化藝術工作者免費法律諮詢服務，二樓空間還能舉辦畫展，讓這個原本是眷屬宿舍的老房子有了新生命。

最後，我們也參觀《Lightbox攝影圖書室》，我很欣賞年輕人的創意，門口大大寫著FREE TO ALL，就是希望所有人都能走進攝影書的世界，裡面有將近5000本的攝影藏書，這個空間透過群眾募資還有一群年輕人的熱情創意而起，在2019年還拿到「台北老屋新生大獎」，真的很厲害！

跟大家推薦這幾個市有閒置房地的活化案例，也歡迎大家去走走。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)