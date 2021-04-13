蔡英文總統昨(12)日在臉書貼出資訊，表示台灣3月份的出口值高達上兆台幣，破了歷史紀錄。但蔡政府沒說的是，對大陸的出口也創歷史新高，雞蛋依舊牢牢的放在同一籃裡。台北市議員羅智強今日發文指出，民進黨每天罵人舔共，原來蔡英文更舔；果然，最能還給馬英九公道的還是非蔡英文不可。

蔡英文臉書憂觸及低引眾怒 鄭村棋撂重話：人民該上街推倒政權！【獨家專訪】

羅智強在臉書中指出，我國對外出口創新高，上個月傳出破兆佳績，比去年同月成長27%，蔡英文也在臉書發文狂賀；貿易交出好成績固然值得開心，但攤開財政部的統計，大陸及香港占了3月出口額44%，比去年同期更是高度成長35%，能有破兆的成績，兩岸的交流及合作占了大宗。

出口數據。(中時資料照)

羅智強表示，過去的民進黨會痛罵，「依賴大陸是國安危機」、「別把雞蛋放同一個籃子」，現在卻在蔡英文臉書底下歌功頌德，讓人精神錯亂；難怪馬英九哀嘆「民進黨每天罵人舔共，原來蔡英文更舔」，果然，最能還給馬英九公道的還是非蔡英文不可！

羅智強的貼文引發網友討論，表示「我覺得空心蔡在意是他的臉書觸擊率比較重要！網軍治國絕非浪得虛名」、「蔡政府還是會說：是大陸需要台灣」、「不要聽她說什麼，要看她到底做了什麼，不要被她美麗的謊言誆騙了」、「自個爭功舔共沒事，KMT就是賣台」、「因爲都是一堆包裝很好看很好聽的口號，等真正去看細目，才知道問題真正原因」。

(中時新聞網)