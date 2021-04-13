美商應用材料公司在美國舉行投資會議，並力邀台積電(2330)、SK海力士、格芯(GF)、美光高階主管，共同討論運算、半導體技術、服務和ESG(環境、社會與公司治理)的趨勢。在會議上應材發布長期策略，特別指出推動長期成長和創新需求的五項主要轉折點。

台積電董事長劉德音表示：「在過去的30多年，台積公司與應用材料公司共同經歷了一段美好的旅程。在3奈米之後，為了維持技術持續改善的速度，相信彼此會需要更緊密地合作，在新的電晶體結構、新的材料、新的系統架構和新的3D整合技術等面向進行創新。這是一個令人興奮的時刻，我們期待與應用材料公司合作，共同探索未來半導體的創新。」

在應用材料公司2024年財務模型的基本假設中，相較於2020會計年度，營收成長預期將推升超過55%，非GAAP每股盈餘成長超過100%，半導體系統事業群的營收預計將增加超過60%。

應用材料公司概述公司長期策略發展中，推動長期成長和創新需求的五項主要轉折點。在宏觀層面，全球經濟的數位轉型整體呈加速態勢。在運算方面，AI工作負載推動了對全新矽晶片架構的需求。在晶片製造領域，傳統摩爾定律2D微縮速度放緩，PPACt「新攻略」的需求因運而生，利於持續進行晶片級和系統級改進。另一個轉折點是要以更永續、更公平的方式推動產業成長。最後，客戶不僅要尋求更好的產品，也在尋求更好的結果，商業模式因而轉向透過訂閱模式來交付解決方案。為此，應材訂定策略核心是成為PPACt推動(enablement)公司，展現加速創新、推動長期獲利成長的獨特能力。

應用材料公司在舉行2021年投資人會議時發布新計畫，將協助客戶加速改善晶片功率、效能、單位面積成本及上市時間(PPACt)，藉以提升營收、利潤及自由現金流。應材也宣布將透過類似訂閱式長期協議，讓未來的服務和零件創造70%的營收。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森(Gary Dickerson)表示：「我們的策略核心是成為PPACt推動公司。我們有寬廣的產品組合，加上技術整合的能力，遠勝於其他公司，更能加速協助客戶創造價值，並讓我們在未來幾年精進晶片製造的發展時居於領先地位。」

(時報資訊)