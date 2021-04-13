受惠於智慧型手機品牌廠持續增加手機鏡頭搭載數量，並提升鏡頭規格，TrendForce研究預估，今年手機鏡頭出貨量可望達50.7億顆，年成長11%，由於Android部分機型將搭載6400萬畫素主鏡頭，其滲透率將在2021年突破20%，為主鏡頭中成長幅度最快的畫素規格，多鏡頭及鏡頭規格持續提升，有助於大立光(3008)及玉晶光(3406)等一線手機鏡頭廠營運。

近年智慧型手機拍攝功能已然成為消費者選購手機的重點之一，各大手機品牌廠不僅增加手機鏡頭的搭載數量，陸續推出多鏡頭產品，亦持續提升其鏡頭規格，希望能帶動消費者購買意願，並在已飽和的市場中爭取更多市占，因而大幅推升手機鏡頭的出貨量。

TrendForce表示，儘管2020年智慧型手機市場表現受疫情衝擊，但在品牌廠的硬體規格戰下，鏡頭搭載數量持續增加，去年整體出貨年成長率仍有3%，預期此波成長動能將持續至2021年，手機鏡頭出貨量有望達50.7億顆，年成長率11%。

除鏡頭數量增加，手機品牌廠亦持續提升其鏡頭規格；從主鏡頭畫素來看，Android部分機型將搭載6400萬畫素，其滲透率將在2021年突破20%，為主鏡頭中成長幅度最快的畫素規格；而iOS則維持12MP主鏡頭，主要仍以整體成像品質為優先。

在超廣角鏡頭及潛望式鏡頭部分，TrendForce預期，今年蘋果iPhone 13 Pro、Pro Max將搭載VCM(Voice Coil Motor，音圈馬達)，加強導入自動對焦功能；華為及OPPO也將憑藉Freeform Lens解決目前超廣角鏡頭邊緣畸變問題；至於潛望式鏡頭因2020年Android陣營大幅採用之故，其出貨年成長率高達429%，但相對蘋果光學變焦僅2.5倍來說，潛望式的光學變焦倍率至少可達五倍以上，意即拍攝遠程位置時清晰度更佳；然而，最積極採用的華為與榮耀，在目前預測2021年兩者手機出貨量減少的情況下，潛望式鏡頭出貨表現也將受影響；TrendForce認為，需等到連續變焦的潛望式鏡頭成功量產，且手機廠商決定導入後，該產品才有望再次迎來大幅成長。

此外，從CMOS圖像感測器來看，品牌廠如：蘋果(Apple)、華為(Huawei)及小米(Xiaomi)也有望將CIS提升至1吋，提升暗光或夜景環境的拍攝成效。

由於第1季為傳統淡季，且供應鏈缺料問題未解，大立光及玉晶光今年第1季營運同步呈現年減，大立光第1季合併營收為118.19億元，年減10.55%，玉晶光第1季合併營收為25.6億元，年減4.88%。

大立光執行長林恩平表示，AP及感測器受到天災影響，導致某些使用高畫素感測器客戶停產，由於原地重新生產或另外投產都需要一季的時間，4月會比3月差，5月看起來也不好。

玉晶光則表示，第2季營運須視手機零組件缺料是否改善及客戶拉貨狀況而定，目前新機種認證都按照時程，預期下半年新機上市後，營業狀況會漸入佳境。

(時報資訊)