來到彰化八卦山，漫步在天空步道上，走著走著走累了、肚子也餓了，那就跟著編輯吃一輪彰化在地美食，用街邊美食溫暖你的胃，今天介紹的店家幾乎都在彰化火車站附近，多為數十年經營的老店，騎機車或YouBike就可以輕鬆抵達，還能吃到不少彰化銅板美食，備好你的胃，我們要馬拉松式的開吃囉！

古月館糯米炸

這間在地50年傳統小吃古月館糯米炸，在彰化可是無人不知曉，糯米炸是什麼？是將調好的糯米漿捏成塊，下鍋油炸後，裹上一層花生糖粉的甜食小吃。整體雖油炸過卻不覺油膩，外層的花生粉增添十足的香氣，趁熱吃最好吃，可說是彰化必吃排行榜前三名，擺在第一間就是要你別錯過！

古月館糯米炸

地址：彰化縣彰化市太平街50號

營業時間：週六至週四 13：30-20：30，週五公休

聯絡電話：0930-939-272

老朱爌肉飯

再來是早餐時段的熱門選擇之一，彰化頗負盛名的老朱爌肉飯，完全驗證「早起的鳥兒有蟲吃」這句名言，不早點起床可是很難吃到的！滷得入味的爌肉，肉質軟嫩不膩口，豬皮Q彈，飯上的滷汁調味剛好，整碗飯和諧的令人輕鬆完食、回味無窮。推薦加點香腸，帶有些微酒香十分下飯！

老朱爌肉飯

地址：彰化縣彰化市中民街31號

營業時間：週一至週日 6：00-13：30

聯絡電話：04-723-4158

八卦山下杏仁露

每年只販售5月-10月的夏季限定杏仁露，由一位老伯伯推著攤子在八卦山下販賣，經營了約一甲子的老店，沒有華麗店面，只有樸實簡單小攤子加上懷舊老味道，招牌是杏仁酸梅冰，自家醃漬的酸梅搭配上石花菜精煉的杏仁露有畫龍點睛之效果。沒胃口就來一杯透心涼又解渴的古早味飲品，在夏日裡替你解熱。

八卦山下杏仁露

地址：彰化市卦山路2號（救國團後面）

營業時間：18：00-22：00

榮輝蛤仔麵

彰化傳統老店─榮輝蛤仔麵有著彰化特有的蛤蜊湯頭，看似樸實無華的招牌蛤仔麵，碗裡的蛤仔份量足且已去殼方便食用，湯頭鮮甜味美，重現老彰化的古早味。網友說各式小菜如雞捲、蝦仁餅和手工丸，也是不能小看的必吃之一！

榮輝蛤仔麵

地址：彰化縣彰化市民生路8號

營業時間：週一至週日 8：00-16：00

AGA burger

據網友說AGA burger有「彰化最好吃的漢堡」的美名，店內空間小巧而溫馨。這裡沒有會讓你害怕的漢堡生菜，取而代之的則是炒過的龍鬚菜和高麗菜兩種「熟菜」，夾在漢堡內成為賣點之一，嚴選健康食材搭配，常見的漢堡搭檔─炸薯條由烤蔬菜代替，調味簡單也突顯出食材新鮮度，讓你吃漢堡也不覺得有負擔。

另一道溫沙拉可以選擇加牛/豬/雞肉或蕈菇，分量足、口感層次豐富，不會感覺像在吃草！

AGA burger

Tips：無服務費/假日現場候位

地址：彰化縣彰化市成功路239號

營業時間：週二至週五 17：00-20：00，週六11：00-14：00，17：00-20：00，週日11：00-14：00，週一公休

聯絡電話：04-728-2648

小食糖littlesugar

隱身在民宅區內的小食糖，在彰化甜點界已經十分知名，被網友評為「每到彰化必訪的店」！店內環境溫馨舒適，販售的甜點品項每日不同，甜點的精緻細膩和美味程度都在水準之上，季節水果和在地食材的發想結合，讓甜點櫃裡總是有新的驚喜，推薦柚心和法式千層派。建議事先預訂或提早抵達，晚來可是只剩下空蕩蕩的甜點櫃迎接你哦！

小食糖littlesugar

Tips：假日不接受預約/低消一杯飲品或一份甜點

地址：彰化縣彰化市裕民街12號

營業時間：週四至週日 13：00-19：00 週一至週三公休

山東大餅（小時候大餅）

這一家經營了70年的彰化在地老味道─山東大餅，沒有浮誇吸睛的裝潢外表，只有數十年如一日的懷舊口味，首推大餅，厚實軟Q的餅皮，吃起來有淡淡的酵母香跟甜味，而紅豆餅內餡不過甜，還有著發酵後的香氣，越嚼越香，推薦嘗試！

山東大餅（小時候大餅）

地址：彰化縣彰化市永興街80號

營業時間：週一至週日06：30-19：00

三川紅茶

位於鐵道旁榕樹下的古早味紅茶─三川紅茶，以前是一位笑臉迎人的90幾歲老爺爺在榕樹下顧攤，開業一甲子，目前則由兒子接手新店址的二代店，現場喝杯裝$10元，外袋一杯$20元。紅茶順口好喝、不苦不澀，可以依照客人調整甜度，一定要夠冰才好喝！

三川紅茶

地址：彰化縣彰化市西勢街270巷60號

營業時間：週一至週日 09：00-19：00

A古爌肉飯

位於彰化南門市場內的老攤販，同樣由第二代接手，豐富的家常菜色選擇多樣，爌肉飯的米飯粒粒分明，荷包蛋熟度剛好，蛋液與米粒的結合十分完美，多了一種濕潤感，爌肉肥而不膩口感佳，配菜的表現也不遜色，不喜歡肥肉的可以選擇全瘦爌肉或是肉燥飯。

A古爌肉飯

地址：彰化縣彰化市民族路503號

營業時間：週日至週五17：00-21：00，週六公休

彰化素食

彰化素食主要販售豆類製品和蔬菜，而招牌豆包、素圓和素燥都是自家製作，用料實在，清甜的湯頭加一點辣更提味。什錦湯裡的豆包內餡包著筍子和素料，入口後湯汁會在嘴裡爆開！手工製的Q彈素圓和乾麵也同樣推薦，來彰化品嘗素食古早味也是不錯的選擇！

彰化素食

地址：彰化縣彰化市長安街117號

營業時間：週三至週一 07：45-20：30，週二公休

北門口肉圓

經由高溫油炸的肉圓是彰化獨有的料理特色，外酥內Q餡料豐富，比一般浸泡在油鍋的多了一層酥脆口感，醬料的搭配適宜，餡料實在，鹹香好吃，推薦內用，可以馬上嘗到酥脆的肉圓，吃完也可以拿碗免費加湯，是吃過會讓人回味再三的好味道！

阿益蒸餃

彰化老店的好滋味，銅板美食阿益蒸餃，皮薄餡實的手桿麵皮，滿滿內餡包著蔥花肉，醬料豐富可以自由拿取，酸辣湯也同樣擁有滿滿豐富配料，吃起來只有滿足，一籠10顆蒸餃$40元，價格實在，味道鮮美！

阿益蒸餃

地址：彰化縣彰化市成功路92之1號

營業時間：週一至週日 11：00-23：00

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(中時新聞網)