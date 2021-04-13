女星何如芸斷開16年豪門婚姻，與花蓮美侖大飯店董事長王敏錡未離婚對簿公堂，對於過程雖然曾喊苦，但她靠著投入工作，以及好友們支持陪伴，才撐了下來，如今何如芸積極開展第二人生，經常在社群分享生活點滴，最近忙拍戲的她，不時分享受到啟發的心得，這回談起生理話題，直言男人不分年齡都愛談生理特徵，連小男孩都是，讓她聽了害羞笑場。

何如芸斷開豪門婚姻後，重拾女演員身分，近日忙拍新戲《婚姻結業式》，開心跟閨蜜郁方合作，不時曬出片場花絮照，何如芸看上去光鮮亮麗氣色佳，照片裡總是笑著的，看起來拍戲生活過得相當充實。

真的很奇怪！ 男人從1-99歲在意的都是同一件事： 講的笑話都和他們的生理特徵有關...... 度量衡， 還有堅不堅固耐不耐用之類...... 而且可以一講一整天， 什麼都可以和那個話題有關😂😂😂 不同的是小男生會問媽媽什麼時候那個會長大？🤔 40歲之後的男人只剩一張嘴😆 #拍戲實在是太開心了 #製作人請不要再在意我們的嘴邊肉因為實在是無法不大笑 #我只好一直又捏大腿不然我會笑場 #婚姻結業式

何如芸 Michelle Ho 發佈於 2021年4月12日 星期一

她昨天照慣例臉書po文，分享拍戲心得，提到了男人們的話題，表示男人從1到99歲，在意的都是同一件事，「講的笑話都和他們的生理特徵有關...度量衡，還有堅不堅固耐不耐用之類...」，讓她覺得有夠奇怪。

何如芸更說，這種話題，男人們一講就能講一整天，什麼都可以跟這個話題扯上關係，連小男孩都會說，只是內容有點差異，「小男生會問媽媽什麼時候那個會長大？」，讓何如芸聽了露出姨母笑，以個人經驗發表結論：「40歲之後的男人只剩一張嘴」，直呼拍戲太開心，「我只好一直又捏大腿不然我會笑場」。

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(中時新聞網)

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