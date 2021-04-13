日本高球好手松山英樹本周勇奪美國名人賽冠軍，成為該賽事87年以來(設立於1934年)首位出自亞洲的冠軍得主。高球大美女佩姬(Paige Spiranac)推文恭賀松山英樹，還表示：「明年的冠軍晚宴菜單一定會很棒！」由於她使用的字詞是fire，網路居然就有人批評她歧視東亞人：「喜歡吃辣的是泰國人，不是日本人，反正妳覺得他們看起來都一樣吧。妳真可恥！妳該對所有遠東民族道歉。」

1952年，名人賽設立了冠軍晚宴(The Champions Dinner)傳統，每年賽事之前舉辦，只邀請歷屆冠軍得主以及奧古斯塔俱樂部VIP，這是一項冠軍選手專屬的殊榮，晚宴菜單由現任冠軍決定。

佩姬所謂fire並不是指食物很辣，而是指食物很棒，這是時下流行的用法。顯然有人反應過度，以為佩姬在嘲笑東南亞料理。今年的菜單是美國球王強生(Dustin Johnson)安排的，有常見的熱狗捲與菲力牛排。

對此佩姬推文澄清：「我稱讚明年的菜單很棒，因為我喜歡日本料理，而且大部分冠軍都會安排家鄉料理做為菜單。」「我受夠每句話都有人惡意曲解，太噁心了。」「我可以忍受被人罵蕩婦，但我不能接受被指控為種族歧視者，我真的很生氣。」

高球界的人不太可能分不清泰國人，畢竟天王老虎伍茲(Tiger Woods)就有泰國與東亞血統。第一個把日本料理寫進冠軍菜單的也不會是松山英樹，因為老虎伍茲早就把壽司和天婦羅端上桌了。

(中時新聞網)