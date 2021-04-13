陸媒《環球時報》13日報導，有網友12日注意到，中國駐雪梨總領館以及中國駐巴基斯坦外交官張和清的推特帳號被封殺。目前，推特方面並未給出封殺相關帳號的原因，僅稱相關帳號「違反推特規則」。

《環球時報》報導，中國駐雪梨總領館的官方網站尚未通報此事；張和清的帳號在被封殺前，曾多次發布推介新疆的視訊和圖片。

報導稱，這已非推特首次封殺中國機構或公民相關帳號。今年1月，推特曾封殺中國駐美國大使館的官方帳號。在被封殺前，中國駐美大使館曾經發布過澄清西方媒體和政府編造的關於新疆謠言的內容。中國外交部發言人當時表示，我們對推特公司對中國駐美使館帳號採取限制措施表示不解，希望推特公司秉持客觀公正原則，不要在這個問題上採取雙重標準。

《環時》指，有專家此前接受表示，「這件事恰恰證明美西方所謂的言論自由有多麼虛偽！」

百度百科及張和清的微博資料顯示，張和清是個謙和又博學的人，他既是中國駐巴基斯坦大使館文化參贊，又是巴基斯坦駐中國文化中心主任，2021年2月9日張和清參加了由COMSTARTS和浙江大學聯合舉辦的國際跨文化對話網路研討會，談休閒活動的新興趨勢和新冠疫情流行後的休閒選擇。

(中時 )