高雄經發局13日表示，高雄仁武產業園區動土後，目前已有超過265家企業詢問進駐事宜，因此，將在4月22日及5月3日，分別在高雄和台北，舉辦「仁武產業園區招商說明會」，針對園區規劃內容、進駐條件及辦法詳細說明，吸引更多具國際競爭力的頂尖大廠落地。

高雄經發局長廖泰翔13日指出，仁武產業園區基地緊鄰國道10號，具有便捷的交通路網，位居各重要產業聚落、高雄港及小港國際機場中心，未來結合在地產業研發優勢以及海、空雙港資源，將與路竹科學園區、楠梓科技產業園區及未來的橋頭科學園區形成廊帶群聚效益。

他說，仁武產業園區將以低耗能、低污染產業優先進駐，打造高雄成為兼具環保、永續的高階製造中心。

經發局表示，仁武產業園區將以航太科技、電子、電腦、運輸工具、智慧機械、精密金屬等產業為主要招商對象，園區面積約74公頃、產業用地48公頃，將採公共工程與廠商建廠平行模式進行，大幅縮短企業投資進駐期程。

(工商 )