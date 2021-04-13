台股加權指數13日開在16,872.40點，呈現小漲，權王台積電（2330）開在604元，但傳產股中鋼（2002）、長榮（2603）、華紙（1905）等連袂上漲，漲幅逐漸擴大，指數距萬七關卡僅一步之遙。

美國超級財報周即將拉開序幕、再加上關鍵的通膨報告將出爐，使得投資人態度轉趨謹慎，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數雙雙從歷史收盤高點拉回。

道瓊工業平均指數4月12日下跌0.16％（55.2點）、收33,745.40點。那斯達克指數下跌0.36％（50.19點）、收13,850.00點。費城半導體指數下跌1.1％（36.2點）、收3,258.33點。

元富投顧指出，美國新增對中國實體清單，顯然打到台灣IC設計產業，尤其高價IC設計重挫，讓投資人心生恐懼，紛紛拋售電子，轉進傳產和金融股，大盤基本上仍保持多頭格局，下檔支撐提高至16,300～16,500點。

不過，即使類股做轉換，元富投顧指出，但只要台積電、聯電大型電子股不至於重挫，傳產、金融又能順利接棒，那麼仍然震盪汰弱換強，偏多操作。

(工商 )