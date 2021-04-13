女星趙薇和香港地產富商黃有龍婚後育有一女「小四月」，小四月從小就遺傳了媽媽的好基因，擁有一雙水靈大眼，如今已經11歲的她褪去嬰兒肥，和媽媽長得越來越神似，日前近照曝光，不少網友都大讚小四月越大越漂亮，「跟她媽媽一樣美，標誌的大眼睛」。

從曝光的照片中能看到，小四月對著鏡頭露出青澀笑容，儘管頭髮隨意紮起，穿著軍綠色的羽絨大衣，打扮樸素仍無法掩蓋她的高顏值，一雙靈動大眼和完美瓜子臉，幾乎完美複製了媽媽的好基因，清秀又可愛，還有網友挖出了小四月的IG帳號，儘管粉絲人數不多，她卻時常發文，看得出十分熱愛分享生活。

小四月遺傳了趙薇的好基因。(圖/翻攝自趙薇微博)

大頭貼中的小四月綁著麻花辮，親暱抱著黑狗，遠看真和趙薇的神韻如出一轍，一雙纖細的長腿也潛力無窮，小四月久違露面在網路上掀起討論，許多網友紛紛直呼，「好看好看」、「美美噠！」、「漂亮的娃娃」、「真的漂亮」、「小四月都長這麼大了」。

小四月的IG帳戶曝光。(圖/翻攝自新浪娛樂)

儘管小四月天生麗質，和趙薇被譽為「超高顏值母女」，卻曾因為簡單樸素的穿衣風格，被網友狠酸土氣，常被網友拿來和王菲小女兒李嫣比較，趙薇也解釋，自己不會管孩子的穿搭，「都是她自己穿，沒人管她。買衣服上，小姑娘都是只要顏色鮮豔都挺好的。」

(中時新聞網)