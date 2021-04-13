美股消息面：

1.美國3月財政赤字高達6600億美元，創下紀錄新高，主要政府疫情紓困計畫，向民眾大撒錢所致。同時，因房屋相關成本預期將增加，故美國人對未來幾年通脹預估，將達到自2014年3月以來最高，未來1年為3.2%，未來3年則是3.1%。

2.觀望美經濟數據出爐，美元指數尾盤跌0.04%，至92.164，該指數8日曾跌至三周低點91.995位置。歐元兌美元持平，為1.19美元。英鎊兌美元升0.22%，至1.3274美元。美元兌日圓貶0.19%，至109.44日圓。

3.國際金價因上有1750美元技術壓力，紐約期金收跌12.1美元或0.7%，每盎斯為1732.7美元。現貨金每盎斯報1730.8美元，跌13.14美元或0.8%。

4.市場憂沙國石油設施恐怕遇襲下，紐約期油最高曾漲2.4%，盤中高點為60.77美元，收市漲38美分或0.6%，每桶為59.7美元。

5.比特幣目前在60,392美元附近，上漲1.05%。

(時報資訊)