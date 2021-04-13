超商本業持續成長，統一超(2912)及全家便利商店(5903)3月合併營收同步攀高，其中統一超3月合併營業收入為221.35億元，較去年同月成長7.73%，全家3月合併營收為71.85億元，年成長7.3%，均創下歷年同月新高。

統一超因台灣7-ELEVEN營收成長強勁，且轉投資事業如統一生活(康是美)、悠旅生活(星巴克)等表現亮眼，其中台灣7-ELEVEN受惠OPEN POINT會員突破1300萬名有效擴大熟客商機，「i預購」穩健成長，天香樓聯名鮮食助攻、行動隨時取帶動咖啡銷售等，本業營運動能強勁，累計第1季合併營收為650.53億元，年成長3.18%。

統一超表示，7-ELEVEN藉由OPEN POINT O2O打造全台最大、跨品牌數位會員服務平台，i預購與行動隨時取串聯三大支付(OPEN錢包、icash2.0、icash Pay)會員獨享優惠策略，帶動會員數不到5個月的吸粉百萬名、會員數已突破1,300萬，會員貢獻度達50%以上；OPEN POINT APP下載量更突破1000萬，名列iOS APP STORE 2020年度下載排行榜第六、為零售產業人氣第一的APP。

再者，「i預購」以虛擬貨架、會員優先、價格爆殺，並透過直播導購等創新作法，服務自1月上線至今業績逐月成長，並帶動整體預購業績成長超過4成。CITY飲品推出「歡樂杯杯碰」活動及OPEN POINT行動隨時取穩定成長，帶動杯裝咖啡成長超過10%； 社群電商蓬勃發展，7-ELEVEN領先市場推出「快收便」服務，不到一個月的時間吸引超過300家公司行號、社群賣家申請，服務15萬消費人次，帶動相關業績成長超過20%。

7-ELEVEN持續開發差異化鮮食廣受好評，鮮食整體業績較去年同期成長近10%。其中，與米其林一星餐廳「天香樓」合作推出「辣炒雞烤飯糰」與「香辣雞炒飯」，帶動米飯與飯糰類相關類別業績較去年同期成長超過3成；自有品牌「天素地蔬」首創「素蔬食標章」擴大運用於涼麵、壽司，並推出「週一鮮食日」訴求減碳健康飲食引領風潮；配菜、小吃類藉由「吊掛架陳列」豐富結構商品，並取得專利，均帶動類別業績成長。

受惠於店數與鮮食雙成長，全家第1季營運表現亮眼，累計第1季合併營收為208.41億元，較去年同期成長5.3%，亦是歷年同期新高。

截至3月底止，7-ELEVEN門市店數共6134家，全家便利商店總店舖數為3832家。

展望4月，統一超表示，7-ELEVEN持續開發差異化商品，跨界與農糧署合作冠軍炒飯商品，擴展聯名鮮食市場，同時掌握清明連假春遊商機，因應春夏換季推出多樣化商品及「春酒賞」活動等，持續推升業績，成為被消費者依賴的服務平台。

全家則表示，在氣候趨暖下，清涼飲料、輕食類鮮食將成為話題重點，且母親節預購檔期發動下，皆可望成為驅動營收的動能。

(時報資訊)