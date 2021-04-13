白宮主持的半導體峰會周一登場，包括台積電、三星在內的19家半導體公司都透過視訊方式與會，反觀大陸半導體公司則完全沒有獲邀，此舉讓大陸官媒環球時報難以接受，指稱美國的行動是惡意排除大陸，將讓供應鏈缺貨狀況更加惡化。

去年開始，半導體產業出現大缺貨，導致電子產品及汽車供應鏈出現延宕，美國總統拜登下令召開半導體峰會商討對策，會議由國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、經濟顧問狄斯（Brian Deese）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）主持，邀請台積電、三星、英特爾等19家廠商參加。

大陸半導體公司皆未受邀，環球時報引述分析師馬繼華的說法表示，白宮此舉維護美國利益的意圖明顯，「儘管大陸是全球晶片短缺的要角，但所有大陸高科技公司都缺席會議，這突顯出華盛頓的惡意目標是團結他們的聯盟，並在整個半導體產業鏈上擺脫大陸。」

報導指出，大陸占晶片需求的45%，但美國選擇將大陸排除，此行動違背半導體發展原則，如果連主要參與者大陸都被排除在外，就無法發展規模經濟削減成本，供應鏈缺貨情形也會更加惡化，將對跨國企業與美國半導體公司造成可怕的後果。

除此之外，環球時報引述業內人士說法強調，美國把晶片視為遏制大陸科技崛起的武器，成為談判桌上的籌碼，從川普時期美國與大陸之間的對抗，造成現在的局面，最終美國的做法只會適得其反，無法在半導體產業創造出最大利益。

事實上，此次半導體峰會以討論為主，並未做出具體結論，拜登致詞時則表達強化美國半導體的決心，「大陸想要主導半導體供應鏈，美國沒有理由繼續等，此次會議邀請各國半導體領袖參與，就是想要找到強化美國半導體的對策，保護美國半導體供應鏈。」

(中時新聞網)