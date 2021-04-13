生產變壓器起家的華城電機搶攻電動車市場，近十年布局台灣電動車充電樁市場，為擴張市場版圖，將參加14日登場的台北國際汽車零配件展，以電動車環島無憂充電網為主題，展示自有品牌EVALUE電動車充電服務網絡及充電設備。華城預計今年底前，EVALUE全台總計建置15座電動車快充站、300座營運AC充電樁。

華城3月合併營收7.09億元，創同期新高，比去年同期成長37.31％；第一季合併營收15.96億元，較去年同期衰退幅度縮減至4.81％。華城表示，華城去年第一季有工程收入挹注部分，才會出現今年第一季營收比去年同期略減的情況，不過第二季起，可望逐季成長，期待今年營收維持2019年及2020年成長幅度，獲利也能逐年成長。

華城指出，全球各大汽車廠因應歐盟零碳排政策，陸續推出電動車，並擘劃未來電動車發展藍圖。台灣2014年特斯拉及寶馬接續發表電動車，2019年賓士、保時捷、奧迪、Jaguar等汽車大廠紛紛發表純電動車款。華城EVALUE不只成為賓士唯一委託全方位充電解決方案服務商外，也替Toyota及中華汽車提供車主充電設備及家充安裝服務。也是Audi充電關鍵策略合作夥伴，先後為特斯拉建置12站Super Charger 充電站、獨家為保時捷建置全台Turbo Charger 充電站。

華城表示，華城去年第三季，正式啟用位於內湖停車場建置自有品牌「EVALUE」電動車充電式旗艦站後，緊鑼密鼓陸續在全台各地飯店旅宿、購物商場、科學園區、商辦大樓、娛樂場所，以及高速公路沿線等生活行經場域，與業者共同合作設置EVALUE充電站，為電動車主完善環島電動車純電生活圈。

華城表示，2021年適逢華城進入電動車充電領域的第十年，截至目前為止，EVALUE在全台建置6站DC直流充電站、營運超過100個的AC交流充電樁，提供連線充電樁總功率達 2,025KW而居同業之冠。華城預計今年底前，EVALUE全台總計建置15座電動車快充站、300座營運AC充電樁，今年底則可達成環島充電無憂目標，並成為車主心目中電動車充電站第一。

華城電機執行長許逸晟表示：「華城是最完整電動車充電價值鏈整合服務商；從設備開發生產、大小型充電站建置、到充電營運平台與站點管理，都能提供完整服務，是目前國內唯一提供一站式服務的充電營運商。」

華城指出，EVALUE近期上架新版APP，更新3大功能，一是新增掃描QR code快捷鍵、簡潔充電站地圖畫面以及區分充電功率圖示，讓車主使用APP充電更加便利流暢。二、新增QR code快捷鍵簡化，以往需先點選地圖上對應充電樁，才能掃描QR code，目前車主只需開啟新版 APP地圖頁面，點選左下角閃電符號掃描充電樁即可插槍充電。車主若希望快速掌握附近的充電站，APP地圖頁面會有藍圈及灰圈的圓框統計數字，藍圈代表該區域內有EVALUE營運站點以及目前可充電的充電樁，點開數字並點選所需的充電站點，APP會出現該充電站點相關資訊。三、不同顏色的充電站圖示搭配羅馬數字，車主可更容易掌握充電樁功率大小。

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