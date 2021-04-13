美國海軍日前公布一張照，顯示阿利伯克級（Arleigh Burke Class）神盾驅逐艦「馬斯廷」號（USS Mustin，DDG-89）正在監控大陸遼寧艦編隊，照片中該美方艦長似乎一派輕鬆將腳蹺起，引起熱議。戰略學會研究員張競今在臉書貼出一張照，秀出拍攝「蹺腳照」者的盧山真面目、並說明其身份，更提到一項「玄機」。

美國海軍4月4日於臉書放張美軍驅逐艦「馬斯廷號」監控大陸航母「遼寧號」並排航行的照片，美軍在照片圖說中解釋，這張照片是4月4日在菲律賓海拍攝的，照片裡的兩名美軍軍官是「馬斯廷」號驅逐艦的艦長羅伯特·布里格斯中校，和副艦長斯萊（Richard D. Slye）從艦橋操舵室外監視數千公尺外的解放軍航母「遼寧」艦；照片並可見艦長將腳蹺起，引起外界熱議。部分偏綠人士還多方解讀，據此研判分析美中軍力。

但不久這張照片陸續自美軍相關網站中刪除。大陸媒體《環球時報》則證實，遼寧艦航母和美艦在菲律賓海相遇。

戰略專家張競今天則在臉書發文表示，想知道最近這張熱門照片拍攝者之廬山真面目嗎？他表示那是「美國海軍大眾傳播專業士官現階下士Arthur Rosen(Mass Communication Specialist 3rd Class Arthur Rosen)，Rosen下士4月4日在USS Mustin艦上於菲律賓海海域拍攝照片。但張競又提到，Arthur Rosen竟然在4月16日，就到了印度洋海域中央Diego Garcia美軍電臺主持廣播節目，「真是鐵骨鋼筋空中飛人，讓人佩服其在印太戰區短時間內多處服勤現身，本事確實高強」。

是否其中有「玄機」？後來張競自行揭曉答案。他笑言，「哈哈⋯⋯別驚訝，您被我騙了啦」！並指出「那張Rosen下士的照片，是2020年被拍的，否則今天才是4月13日，居然能夠拍攝到未來照片，美國海軍大眾傳播專業士官有本事拍攝出未來照片，預告未來故事，具有未卜先知能力，不早就被抓去情報部門作情報研判工作了嗎」？

張競稱，「少傻了，要是真有這個獨門秘技，早就退伍去華爾街炒股票，誰還要天天生張熟魏地過日子，奉派到不同單位去出差拍攝新聞圖片，能夠預知未來，還不趕快去拉斯維加斯去下注簽賭，您說是吧」？

至於要如何解讀美軍該張蹺腳照？張競賣關子表示，「請各位朋友稍安勿躁，給我點時間，讓我清理一下資料，清楚掌握前因後果，好好寫份稿件，再為您說明吧」！

而據熟悉軍情的專家告訴《中時新聞網》，該張蹺腳照應是Arthur Rosen隨艦拍的，就如同國內的軍聞社記者上我方軍艦、隨艦所拍的一張「新聞照片」。

(中時新聞網)