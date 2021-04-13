平交道柵欄升起3秒又放下 轎車險卡鐵軌遭網轟：號誌不是一直閃？(取自爆料公社影片)

1名網友日前開車等平交道火車通過時，看見列車通過、遮斷桿已升起，就急忙往前開，沒想到約3秒後，遮斷桿又再次放下，導致轎車當場卡在平交道，所幸最後有好心路人按緊急按鈕才脫困；驚險影片曝光後，許多網友表示雙向都有火車時常遇到此狀況，而平交道號誌一直閃爍，表示並未開放通行，怒批該網友不懂交通規則。

1名網友在臉書「爆料公社」轉發朋友貼文，他的朋友日前行經一處平交道時，看到前方1輛轎車因為平交道遮斷桿已經升起，開車向前1段距離後，不到5秒時間，遮斷桿又再度放下，導致該車輛直接被卡在鐵軌上，情況相當危急；所幸最後其他車駕駛趕緊按緊急按鈕，遮斷桿才再度升起，讓車輛趕緊離開鐵軌。

駕駛見遮斷桿已升起就往前開，沒想到遮斷桿又再次放下，導致轎車當場卡在平交道。（圖／翻攝自爆料公社影片）

該友人之後臉書表示，「台鐵柵欄上升不到5秒，立即又放下，差一點又要造成重大事故，嚇死寶寶了」，並公開當時的行車紀錄器；有專業網友解釋，平交道的燈在閃，表示火車距離平交道不到1公里，而火車通過感應點後要5至7秒遮斷器才會啟動並放下，當雙向都有列車要通過就有可能發生此情形。

其他網友則嗆該車駕駛完全不懂交通規則，「所以在考駕照時，才會有一關是遇到警示燈閃爍就要停車！」「平交道的燈不是還一直在閃？火車來之前都是先閃燈再放柵欄不是嗎？第一台火車過去後燈持續在閃，然後升起又放一次柵欄，這代表還有火車要通過」、「我的習慣會等到燈跟警鈴都停了才會過去」。

(中時新聞網)