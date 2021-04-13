高雄大寮監獄管理員李振賓、邱楷燈2人涉嫌唆使4名獄中雜役向陳姓受刑人施暴致死案，遭法官痛批「嚴重侵害人權」，13日高雄高分院宣判，李男原審10年6月改判8年7月，其餘雜役判刑更大幅降低，改判2年至3年2月不等，可上訴。

二審高雄高分院依凌虐人犯致死、公務員登載不實文書等罪，改判管理員李男8年7月；雜役蕭明俊原判3年10月，改判2年；雜役蔣秉益原判7年，改判3年2月；雜役黃冠富原判4年2月，改判2年2月；雜役劉子榮原判4年2月，改判2年2月。

2019年10月17日傍晚，因毒品及家暴案入監服刑的陳男疑似不滿，不斷腳踢舍房大門，李男、邱男不爽他不斷發出噪音，指使蔣秉益、劉子榮、黃冠富3名雜役先將陳男押到監視器死角的「鎮靜區」將其上銬、戴上戒護用安全帽。

接著，完成點名勤務的李男、邱男，夥同另一名雜役蕭明俊抵達鎮靜區。蔣男先毆打、狠踹陳男左腹部，李男再以硬底皮鞋的鞋尖、直接猛踢陳男腰部至少7下，陳男當場哀號翻滾，李男見狀不但沒停手，還拿咖啡直接淋在陳男頭上。

一旁劉男、黃男、蕭男均冷眼旁觀並未制止，邱男則在一旁主管桌察看監視器，避免其他受刑人發現，期間也多次走回現場出言斥責陳男。

陳男遭凌虐後被壓回舍房，仍不斷哀號呻吟，甚至不斷嘔吐，最後陷入昏迷。直到晚間9點，獄方才叫救護車將陳男緊急送醫。院方急救發現陳男勒骨骨折、胸腔大量內出血，10點20分宣告不治。

李男、邱男2人為了掩蓋此事，事後竟然主導偽造「收容人施用戒具紀錄簿」，由蔣男代筆填寫陳男「攻擊他人，已有暴行之實」，才施用戒具，並在「是否為緊急施用」欄位勾選「是」。

一審法官勘驗錄影畫面、法醫鑑定報告，認定陳男生前確實遭拘禁，遭人出手毆打或踹踢受傷致死。法官痛批李男、邱男等人處置違規人犯有虧職守，嚴重侵害人權。考量6嫌犯後拒絕認罪、未跟陳男家屬達成和解，依凌虐人犯致死罪、使公務員登載不實文書罪，判李男10年6月、邱男9年、蔣男7年、劉男4年2月、黃男4年2月、蕭男3年10月，全案可上訴。

(中時 )