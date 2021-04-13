大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香行程，昨晚駐駕嘉縣新港奉天宮，今天上午8點舉辦媽祖祝壽大典，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等擔任主祭者，現場上萬名信徒參拜、向媽祖行三跪九叩等古禮祝壽。

祝壽大典沿用祭天古禮，典禮遵循古制，主辦單位在廟前廣場搭起天壇，由主祭者依序向媽祖上香、獻花、獻壽桃、壽麵、獻財帛、宣讀祝文、誦經祝壽、宣讀疏文，祝壽儀式近2小時禮成，場面莊嚴隆重，信徒以天壇為中心，站滿周邊走廊、街道，人手一支令旗、清香，虔誠祈求媽祖保平安。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右五）、奉天宮董事長何達煌（右二）、嘉義縣長翁章梁（右四）、立委陳明文（右三）等擔任主祭者。（張亦惠攝）

每年台灣宗教盛事大甲媽遶境進香至新港奉天宮，13日上午8點舉行媽祖祝壽大典，現場約有逾萬名信徒參拜祝壽。（張亦惠攝）

祝壽大典結束後，信徒湧上祭壇拿祭品，大甲鎮瀾宮及奉天宮共同準備豬公祭拜，信徒可「拔豬鬃」，並將豬鬃毛包在紅包袋中，期望藉此增長智慧，隨著祝壽大典結束，信徒也可開始吃葷食，奉天宮指出，今年共準備2萬多份豬肉供信徒領取，呷豬公肉保平安。

顏清標表示，嘉義縣政府每年都動員全部力量協助，今年在媽祖庇佑下，遶境進香、祝壽的天氣都相當涼爽，讓參與的信眾不至於受到日曬之苦，34年來新港鄉的民眾熱情準備食物、休息之處給信徒，感謝大家的努力讓遶境進香非常成功。奉天宮董事長何達煌說，雖然還在疫情期間，隆重的祝壽儀典極具歷史意義，也感謝信眾全力配合防疫相關措施。

大甲鎮瀾宮及新港奉天宮準備2萬多份豬肉供信徒領取。（張亦惠攝）

(中時 )