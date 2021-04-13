外傳是下任天道盟濟公會長接班人的八里分會長林文章（綽號八哥），昨(12日)走出公司時遭到槍手蔡易昇在門外埋伏，從背後連開2槍狙殺，林文章送醫後身亡，槍手也隨即投案，但從2014年起，這已是新北市的第四起天道盟角頭遭當街狙殺事件，七年內造成三死一重傷。

2014年，綽號「小六」的土城林姓角頭，因不滿天道盟同心會大哥「蝗蟲」兄弟黃榮煌、黃琮文，瞧不起他又跟他搶地盤，當年8月8日將黃榮煌兄弟約到新北市汽車旅館談判，他因小弟先前遭黃榮煌等人率眾毆打，為了對方前來尋仇，他先備妥槍彈及刀械，不料對方只攜電擊棒赴約。

許萬珍不滿遭追討400萬元賭債，設局狙殺呂姓債主與黃姓天道盟成員。(中時資料庫)

林男當場持威力強大的改造步槍近距離朝黃榮煌、黃琮文等人連續射 擊，造成黃榮煌、黃琮文遭槍擊死亡。

2015年9月，54歲男子許萬珍積欠呂姓男子400萬元賭債，許男陸續欠下經營賭場的呂男400萬元賭債，不滿其連番追討債務，便佯裝要還錢後，約出呂男、與天道盟大哥黃男到新莊自立街還款，呂等人一下車，便遭許男連開7槍狙殺。許男跨上機車逃離現場，黃男送醫後告不治，天道盟憤而祭出300萬元懸賞令狙殺許男，隔天許男就順利落網。

2017年6月新北市土城天道盟角頭黃義倫，在土城莒光四村停車場準備取車時，遭槍手隔著玻璃連開10槍，慘死保時捷休旅車內，警方雖逮捕犯案槍手，但地方盛傳是各山頭因土方利益糾紛，憤而買兇殺人，當時天道盟同心會土城分會長林立昌遭點名是可能的幕後藏鏡人。

黃的手下陳致綸認定巡天宮主林立昌就是主使者，趁著土城巡天宮初發送白米現場一片混亂之際，在中午1時21分左右走到巡天宮前，朝著林立昌的頭、 胸、腹部連開5槍，並在林倒地後補上1槍，接著又朝一旁的賴國和、張男開槍後，隨後攜槍前往警局投案。

檢警調查，警方雖在1時31分掌握陳致綸的身分，但因他早一步打電話向警方自首，還立刻帶著槍械投案，犯罪後自首模式幾乎天衣無縫，完美的符合自首減刑要件，和昨天發生的林文章遭狙殺案簡直是翻版。

但連續7年內，天道盟在新北市就連續有四名要角遭到狙殺，除了利益糾紛，甚至引起自家內鬨，但顯見天道盟勢力仍深根在新北市，挑戰警方執法威信。新北市警方表示，黑幫份子一直有在監控 若有不法 一定嚴格執法絕不手軟

(中時新聞網)