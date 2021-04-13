小英的腳底長了一些皮膚硬結已有數月之久，剛開始她不以為意，卻見這些硬結日益長大，數量也逐漸增多，甚至有時候穿鞋子走路會造成疼痛。小英試過在藥局買雞眼貼布來貼，雖然貼過藥膏的部分會整個變白，而且碰到也不會痛了，但是只要不貼，沒多久就又恢復原狀，讓小英感到困擾。

●病毒疣具傳染性 人類乳突狀病毒感染所致

絕大多數的人只知道雞眼，卻不知道有疣，實在是長久以訛傳訛的結果。病毒疣是由人類乳突狀病毒（HPV: Human Papilloma Virus）傳染所造成，具有傳染性，可以傳染他人也會自我傳染。

人傳人的傳染途徑通常是間接性的，也許經由一些共同接觸的物件表面如手把、器具、 修理工具、地板等；惟獨生殖器疣（俗稱菜花）是性病的一種，因生殖器粘膜接觸而傳染，所以傳染途徑和其他型的病毒疣有所不同。

●病毒疣型別 有固定生長型態及部位

常見的病毒疣種類有尋常疣、蹠疣（足疣）、扁平疣、生殖器疣（菜花），目前已知人類乳突狀病毒的型別已經超過80種，不同的病毒疣型別，有其固定的生長型態及固定部位，所以不會到處亂長。

病毒疣的外觀會因生長部位而不同，例如生長於手部時呈現圓形顆粒突起、表面粗糙乾硬，若生長於指甲周圍則容易融合成一塊，甚至延伸深入甲溝、指甲甲板下；生長於腳底時，由於走路重力壓迫，通常不會隆起，而是形成扁平的硬塊、扁平疣好發於臉部、手臂、腿部，呈薄而扁狀，數量極多，甚至會癢；生殖器疣生長於生殖器、會陰部等皮膚柔軟潮濕處，通常呈現花椰菜狀隆起，這也是俗稱「菜花」的原因。

若要避免或預防病毒疣傳染，在公共空間尤其是泳池、溫泉池、宿舍等公共浴室或是健身房、 舞蹈教室等場所應該避免打赤腳，且盡量穿用自己的拖鞋。(圖/常春月刊提供)

●感染原因涉及多 這些狀況要避免

為何有人會感染病毒疣，有些卻不會？既然是傳染病，為什麼同是家人中就只有一人感染呢？病毒疣是傳染病，理論上每個人都可能被傳染，可能牽涉到個人衛生習慣、接觸傳染原機會多寡、皮膚上是否易有破損（如魚販、廚師、技工、孩童），或個人體質因素、對人類乳突狀病毒的抵抗力較弱等。

●病毒疣、雞眼大不同 兩者這樣分辨

同樣長腳上，病毒疣跟雞眼有何不同？雞眼是生長於腳趾趾間的皮膚硬結，是因表皮角質層因摩擦而增生變厚所造成。雞眼的皮膚表面光滑隆起成緩坡山丘或高原形狀，生於趾間或腳底由於壓迫而造成疼痛。

老一輩的人，常以刀平削雞眼來減輕疼痛，但假使走路姿勢不改、鞋型不變，經過一段時間又會原地再生；長在腳上的病毒疣並不限定長於趾間關節或腳底凸出位置，數量上也往往會有多處，而且通常可觀察到有粗糙表面。

●自我檢測 簡單方式觀察外觀

如何以簡單方法自行分辨病毒疣跟雞眼？由於病毒疣寄生於表皮細胞內，造成表皮細胞增生、過度角化，生長像花椰菜狀、富有豐富微血管充滿於皮膚真皮層乳突，所以若以銳利刀片逐層平削，病灶會呈現黑色小點，如此可確認是病毒疣；而雞眼屬於表皮角質層增厚，若以銳利刀片逐層平削，只見光滑珍珠色角質層，不會觀察到黑點。

●避免感染病毒疣 日常生活這樣做

若要避免或預防病毒疣傳染，在公共空間尤其是泳池、溫泉池、宿舍等公共浴室或是健身房、 舞蹈教室等場所應該避免打赤腳，且盡量穿用自己的拖鞋；一旦感染也千萬不要嘗試自己以刀剪這些病毒疣病灶，以免擴散。

(中時新聞網)