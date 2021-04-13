相信5、6年級生都對《我愛紅娘》不陌生，它是台灣電視史第一個電視交友節目，替百位單身男女牽姻緣線，曾紅極一時；這麼多年過去了，首代主持人田文仲已邁入79歲高齡，轉開餐廳當老闆。

80年代《我愛紅娘》開播時，田文仲搭檔剛從大學畢業的沈春華，一人炒熱現場氣氛，一人展現親和力，將節目主持的精彩無比，兩人甚至榮獲第19至20屆的金鐘獎綜藝節目主持人獎；田文仲主持期間，已經幫140對佳偶促成良緣，平均每2集就有1對佳偶結婚，數量相當驚人，而他也在1983年尋覓到一生摯愛，與小15歲的台灣京劇演員王海波鶼鰈情深。

田文仲(左)主持《我愛紅娘》期間，幫140對男女牽線。右為王志翔。（圖／中時資料照）

田文仲和太太王海波。（圖／中時資料照）

田文仲1988年離開《我愛紅娘》，在主持、話劇和戲劇等領域持續發光發熱，退休後夫妻倆移居美國，直到2013年將戶籍遷入高雄市新興區建華里，當時辦理戶籍遷入手續時，一度引發民眾轟動，紛紛想目睹大明星的風采。

由於成長過程較為辛苦，田文仲相當能體會失親孩童的無助與困難，曾號召各界人士發起愛心捐款，邀請兩百多名失親孩童遊玩高雄、享受大餐等，還擔任鄰里守護員，發揮善心回饋社會；田文仲也在左營區開音樂餐廳，隨時歡迎老粉絲上門聚聚，從照片中，可以看到田文仲的頭髮幾乎全白，但精神抖擻，面露親切的笑容，健康狀況看起來很不錯。

(中時新聞網)