美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市郊區昨天發生警察誤殺非裔事件，引發民眾群情激憤上街抗議，明尼阿波利斯和聖保羅市今天緊急宣布宵禁，明尼蘇達職業運動賽事也全延期。

美國職棒大聯盟MLB明尼蘇達雙城、美國職籃NBA明尼蘇達灰狼、北美職業冰球聯盟NHL明尼蘇達荒野，原本今天都預定在主場出賽。

原定迎戰波士頓紅襪的雙城在聲明中說：「基於對昨天發生在布魯克林中心（Brooklyn Center）悲劇事件重視，並關注此事更多後續發展後，明尼蘇達雙城認為，不打今天的比賽對我們的球迷、隊職員、球員和社區來說是最好的決定。」

路透社報導，20歲非裔男子萊特（Daunte Wright）昨天因交通違規遭警方攔停，隨後遭到射殺。此事引發眾怒，示威民眾在明尼阿波利斯市（Minneapolis）郊區布魯克林中心持續抗議到今晨，警方發射催淚瓦斯及橡膠子彈驅離群眾。

布魯克林中心市警察局長表示，這起槍擊事件應是「誤擊」，開槍的女警誤將手槍當成電擊槍使用。

明尼阿波利斯和聖保羅（St. Paul）兩市的市長今天宣布當地進入緊急狀態，並在晚間7時到隔天清晨6時實施宵禁。

隨後，NHL和明尼蘇達荒野發表共同聲明，宣布將暫停今晚荒野與聖路易藍調的比賽，這場比賽預計將延到5月12日。

NBA表示，在與灰狼、明尼蘇達州及地方官員商議後決定，灰狼與布魯克林籃網的比賽也將延期。

(中央社)