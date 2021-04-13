檢警今天上午9點許，將人在看守所的李義祥借提至花蓮地檢署問訊。（羅亦晽翻攝）

台鐵太魯閣號出軌意外，釀禍工程車因過彎不慎，車輪卡進邊坡樹叢，當時工程車司機與一同前往現場的越籍移工「阿好」欲使用怪手吊起車子時，綁帶不明原因斷裂，導致車子滾落鐵軌，列車閃避不及進而撞上。檢警今天上午9點許，將人在看守所的李及阿好分別借提至花蓮地檢署問訊，釐清吊帶、怪手是誰操作及整起事件的真相。

據悉，李義祥見工程車卡在邊坡樹叢後，疑似貪圖方便，利用固定廢棄輪胎的綁帶固定工程車，再利用怪手拖至地面，沒想到綁帶卻應聲斷裂，車子進而滾落鐵軌，列車閃避不及進而撞上。但阿好的供詞卻說，綁帶當時根本沒有固定在工程車上，「是掉落而非斷落」。

然而，檢警第一時間已在現場查扣落在鐵軌旁的綁帶，發現有多處裂痕，到底是拉斷、掉落還是被現場救援車輛輾斷，目前已送往第三公正單位檢驗。

花檢今天上午9點許，將人在看守所的李義祥及阿好個別借提到花蓮地檢署問訊，釐清怪手到底是誰操作及整起事件的真相。

此外，花蓮地檢署指揮廉政署、調查站擴大搜索、偵查案情，其中東新營造黃平和、監工「黑猴」林長清2名負責人，因違反政府採購法等罪嫌，被諭知400萬元、300萬元交保，黃平和之子黃文利因違反稅捐稽徵法等罪嫌，25萬元交保，東新營造工地專任工程人員楊金郎因業務上登載不實，5萬元交保。

台鐵花蓮工務段施工主任熊德育、主辦工程司工程師潘堂益，分別被依過失致死等罪，諭知15萬元、30萬元交保；聯合大地建造主任李進福、安衛人員張齊富財則也依涉及過失致死等罪，分別以50萬元及30萬元交保。

不過檢方為更進一步釐清工程「借牌黑幕」及「分層施工」關係，昨下午3點多傳喚李進福到案說明，訊問到晚上9點多，李才離開，面對媒體詢問，只見他一臉疲憊，不發一語，雙手合十表示感謝大家關心。

(中時 )