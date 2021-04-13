歐系外資出具最新台股策略報告，將台股目標價由16000點上修到17470點。歐系外資認為，強勁的首季企業財報結果以及全年經濟展望樂觀可望支撐台股多頭。不過，目前台股的本益比達19倍，略高於歷史的平均值，因此「選股不選市」特別重要，建議以高殖息和產業前景正向為主軸。
歐系外資遴選的最青睞「買進」個股包括：台積電(2330)、環球晶(6488)、矽力-KY(6415)、台達電(2308)、鴻海(2317)、廣達(2382)、中鋼(2002)、統一(1216)、富邦媒(8454)、豐泰(9910)、中信金(2891)等。
至於在配息方面，歐系外資2020年台股一藍子上市櫃公司配息率達73%，多數優質的企業配息率都高於3.5%。在高殖息的實質利多下，可望讓台股5~8月間受到支撐。
歐系外資今年也將台灣的經濟成長率由4%，再進一步上修到5.9%。
(時報資訊)
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