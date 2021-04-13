義隆(2458)為反映晶圓、封測產能成本提升，即日起全面調整所有產品售價，隨著報價的調升，拉抬ASP，將有利於毛利率表現，義隆今反映漲價效應，開高震盪，漲幅一度達5%，股價最高達209元。

義隆表示，因為供應鏈持續吃緊以及各項成本逐漸上升，初始僅針對毛利較低的產品調整售價，平均漲幅約15%。

今年受惠居家辦公、遠距教學的趨勢恐成為後疫情常態，今年筆電、chromebook等市場持續成長，義隆目前庫存水位仍低，且產能供給遠遠不及訂單需求，先前義隆就已經針對較低毛利的MCU產品停止出貨，預估就是為本次的漲價做準備。

在產能缺貨緊張帶動下，為反映成本，除義隆外，其實另外一家MCU大廠盛群(6202)也自4月起針對所有產品調升價格15%，但據悉，以客戶端來說，對於漲價多能接受，現階段反而更重視可以順利交貨。

義隆方面也積極爭取產能，預計到年底會增加到5家代工廠，其中有一家是針對TDDI的，且義隆後續12吋晶圓的比例也會越來越高，新的晶圓供應商包括台灣以及韓國，整體來說，產能會比去年增加20%。

義隆將於4月28日舉辦法人說明會，屆時將會公布第一季財報，也會對第二季營運展望、產品布局等提出更詳盡說明。

(時報資訊)