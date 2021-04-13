國內蝶閥龍頭捷流閥業因主要客戶工期延後，致使大型工業閥門訂單認列營收遞延，出現訂單多達4個多月，訂單能見度看到第二季，3月及第一季營收卻雙雙下跌的局面。

捷流3月合併營收1.68億元，較2月成長11.26％，卻比去年同期衰退22.2％，第一季合併營收5.10億元，較去年同期減少11.38％。捷流指出，目前受主要客戶因工期延後使得大型工業閥門訂單認列遞延所致。

捷流表示，受惠石化、電子、船舶等產業對於工業閥門訂單拉貨需求穩健，挹注3月營收較上月提升，由於目前整體出貨短期仍受歐洲地區因疫情嚴峻，加上船舶、工程等產業客戶部分訂單因缺工、缺料導致工程進度展延，使得整體訂單出貨認列進度遞延，惟持續受惠全球供應鏈重組、船舶業環保法規推動、以及國際油價及各項石化品價格大漲等因素，而不影響主要客戶對於工業閥門訂單需求，帶動第一季整體接單金額仍較去年同期呈現雙位數成長力道，有望隨著客戶拉貨回升，創造集團整體營運向上成長力道。

捷流指稱，捷流擁有優異自主研發能力及高品質量產技術，旗下閥門產品擁有低洩漏率、耐高壓、耐高、低溫、惡劣工況運用的高可靠度產品特性，且透過滿足客戶高度客製化需求、良好服務品質等係打入各產業國際知名企業、並擁有長年合作基礎利基，且觀察目前船舶、電子、石化業等主要客戶訂單需求暢旺，旗下台灣土城一、二廠、中國蘇州生產基地整體產能稼動率皆達到高水位，集團亦不斷的完善垂直整合、自動化生產比例之效益展現，以期提升捷流整體市場占有率表現。

捷流表示，展望2021年第二季，捷流持審慎樂觀看法。目前集團整體營收認列短期因客戶出貨認列遞延之情況，捷流仍持續透過齊全閥門產品線以積極強化台灣、東南亞及中國等地區接單表現外，更加著力於美洲地區耕耘，且今年第一季接獲知名石化業有興建油槽開發計畫、以及中國船舶業液化天然氣(LNG)超低溫閥門產品訂單，已逐步開始訂單出貨挹注，且隨著主要客戶訂單開發及訂單需求轉強，目前整體訂單能見度逾4個月水準，以期加速在手訂單出貨認列，帶動未來營運良好銷售動能。

(工商 )