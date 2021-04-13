疫苗接種率提振，周一美國原油期貨反彈；據了解，美國新冠疫苗施打已突破1.5億劑，約22%的人口已完成接種；美國總統拜登(Joe Biden)更提出一項2.2兆美元的基礎建設計畫，除獲得美國人民與兩黨的支持以外，亦激勵投資人樂觀情緒。

此外，沙烏地阿拉伯位於朱拜勒和吉達的煉油廠，遭到葉門胡塞反政府武裝組織的攻擊，引發中東局勢緊張。分析師則認為，儘管今年這類襲擊頻率有所增加，但很少造成人員傷亡或大規模的破壞，故終場油價反彈的態勢，可視為短期地緣政治因素所致；其中美國原油漲幅0.6%，倫敦原油漲幅0.5%。

美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.38美元，報每桶59.70美元；5月熱燃油維持平盤，報每加侖1.81美元；5月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.97美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.33美元，報每桶63.28美元。(商品行情網)

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