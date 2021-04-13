傳出美國為抵制新疆血汗勞動，繼新疆棉之後，擬再出重拳制裁當地太陽能業。中美貿易對峙，台灣台陽能廠可望再坐收漁翁之利，太陽能原料、矽晶圓及電池最新現貨價應聲飆漲4%至近7%。今早太陽能族群由達能(3686)率先亮燈漲停，茂迪(6244)漲逾5個百分點，聯合再生(3576)、元晶(6443)及安集(6477)和國碩(2406)也都表現優於大盤。

消息指出，北美、歐盟擬禁止從新疆進口太陽能多晶矽，新疆生產的多晶矽產能在全球比重高達5成，未來若確定制裁，全球太陽能多晶矽恐呈現供不應求、價格上漲，下游勢必尋求替代產能，台廠達能(3686)因與韓廠OCI簽訂長約，料源充足，可望直接受惠。

白宮擬打壓新疆太陽能，業界擔心產業缺料積極備貨，激勵太陽能原料與產品現貨價飆漲。根據市調機構TrendForce最新現貨報價，非中國大陸生產多晶矽上漲4.8%，全球多晶矽則上漲4%；矽晶圓更是大漲6%，電池片也勁揚近7%。

3月營收部分，達能3月營收達1240萬元，月增17.9%、年增38.7%；首季營收3308萬元，年增25%。達能指出，3月因多晶矽原料廠庫存偏低，客戶端對於高品質矽原料需求持續殷切，並出現短缺，加上物流運輸速度放慢，推升多晶矽價格續揚，帶動該公司營收成長。

茂迪3月營收4.69億元，月增38.8%、年增55.1%，單月營收創18個月以來新高，首季營收11.08億元，季增27.1%、年增48.7%。今年在國內裝置量推升下，預料業績表現有望較去年成長，展望偏樂觀。

(時報資訊)