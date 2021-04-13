台中市長盧秀燕昨率巿府首長施打COVID-19疫苗，盧秀燕今（13日）日表示，她與副市長黃國榮還算良好，精神不錯，但有多名首長身體不適，其中社會局長彭懷真發燒，身體不舒服今日請假，市民關切是否可以施打？盧秀燕說，不反對也不鼓勵，由市民自行判斷身體狀況和需求。

中央分配各縣市COVID-19疫苗，繼第一階段開放醫護人員施打，昨日起開放第二階段中央及地方政府防疫人員施打，盧秀燕身為台中疫情應變中心指揮官，以身作則於開放首日與其他首長接受疫苗注射。

經過一天時間，施打後的情況備受關切，盧 秀燕上午在出席市政會議受訪時表示，第一批首長開始注射疫苗，每個人反應不一，她與黃國榮還算良好，精神不錯，但部分首長身體有酸痛發冷的情形發生。

台中市府多名首長施打COVID-19疫苗後身體不適，其中社會局長彭懷真發燒，身體不舒服今日請假。（盧金足攝）

盧秀燕說，經各首長回報，社會局長彭懷真有身體發燒情況，今天請假休息，其他經發局長張峯源、環保局長陳宏益、建設局長陳大田等首長到半夜時間，也覺得不太舒服，但還可以上班，輕重狀況不一。

「以本身經驗不反對也不鼓勵」，盧秀燕表示，提供給市民參考，可根據自己的意願與身體狀況需要來施打。

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(中時 )