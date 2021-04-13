美國頻打「台灣牌」，美國務卿布林肯日前又就台灣問題等敏感議題向中國放話。陸媒《環球時報》13日報導，在大陸專家看來，與前任不同，作為外交領域老手，布林肯還是清楚中方紅線。中美關係紛繁複雜，拜登之前表示「該競爭時競爭，能合作時合作」，但兩個多月來，華府對華敵意愈來愈濃。大陸學者認為：「對於美國與中國展開合作的意圖，中國會抱有善意，但也會甄別背後的真實意圖和實踐中的可實施性。」

中國社科院美國研究所研究員袁征指出，台灣問題涉及中國核心利益，川普時期已經走得很遠，覺得中方不會有什麼實際行動，直到美國前常駐聯合國代表克拉芙特臨時取消訪台行程。他說：「至於拜登、布林肯是一幫『老熟人』，清楚台灣問題的敏感性。他們一方面要和台灣走得更緊密，繼續發展與台灣的非官方關係；另一方面不願推得太遠，導致美國陷入困境。」

《環時》報導，華府在「追擊似乎無處不在的敵人的影子」在布林肯表態前，美國務院剛發布新版「美台交往準則」，深化美台「非官方關係」。再往前，美參議員拋出重磅「2021年戰略競爭法案」，擺出全面對抗中國架勢。

中國社科院美國研究所研究員呂祥表示，美方這樣做一方面是在掩飾內心深處的「恐華」情緒，另一方面有其他目的。他說：「疫情後陷入混亂的美國開始在台海、新疆人權等問題上提高音調，一方面是給自己壯膽，另一方面藉以呼朋引伴，拉攏盟國，試圖形成所謂的西方價值觀聯盟。」

不少觀察人士認為，整體來看，拜登政府對華政策並沒有改變前川普政府的作為，甚至在某些問題上越走越遠。

呂祥表示，在與中國合作方面，美國釋放的資訊是矛盾的。「在口口聲聲表示將與中國展開合作的氣候領域，美國卻就其中非常重要的高性能計算展開對中國的打壓。應對氣候變化本質上是一個科學問題，高性能電腦起著非常關鍵的支撐作用。離開科技合作談氣候合作是不切實際的，這種合作就是空話。」

復旦大學美國研究中心副主任信強指出，中美之間對過去那種合作為主導、競爭和衝突為輔的狀態已經不可能。中方要做的是保持中美關係的「競爭性共存」狀態，而不是走向「衝突性共存」。

袁征認為，美國一方面要合作，另一方面又頻繁「敲打」，這樣做沒有道理，哪些不能說、不能做，中方需要把話講明白。「不是說中方的合作都是無條件的，美國想在哪個領域合作就合作。」

(中時 )