自行車市場需求熱度持續強勁，第一季淡季不淡，自行車雙雄－巨大（9921）、美利達（9914）第一季營收分別大增5成以上，業績表現相當亮眼，在外資連續多日買超加持下，今日一開盤，雙雄量價齊揚、股價均勁揚超過6%！

其中，巨大最高飆上361元的歷史高價、大漲了23元，成交量超過1,400張；美利達最高來到上波高點364元、大漲了21元，成交量破千張。不過，目前雙雄股價漲幅似有收歛，維持在4%左右

巨大集團3月合併營收84.11億元, 大幅成長82.2%，創單月曆史新高；集團第一季累計合併營收206.05 億元, 年增54.68%。

巨大集團指出，全球自行車及電動自行車市場需求依舊非常強勁。巨大集團3月營收自有品牌銷售及代工業務都有成長。以原幣計算，自有品牌在三大主要市場中，捷安特美國公司營收成長超過50%、捷安特歐洲公司營收成長超過1.5倍，主要來自電動自行車e-bike銷售大幅成長、捷安特中國公司營收成長超過60%。

美利達3月營收31.9億元，年增68.1%，第1季累計合併營收80.2億元，年增52.6%，均創下同期新高。美利達表示，自行車市場自去年以來嚴重供不應求，如今隨著供給面逐步增溫，銷售模與前期及去年同期比較都大幅成長，促使營收大幅成長。

(工商 )