高雄地方法院日前審判高雄某國小梁姓金牌體操教練長期性侵害女學生，以女學生對梁男多數的指控已逾追訴期，僅認定合併判刑6年10個月徒刑，可以上訴。監委范巽綠、蕭自佑、趙永清為此申請自動調查。

據報導，107年間，一名被害女學生指控，長期遭到高雄某國小梁姓金牌體操教練性侵害，引爆台版「＃MeToo運動」，共有4名女學生出面控訴教練狼行。台灣高雄地方法院日前審理終結，以女學生對梁男多數的指控，已逾追訴期，僅認定合併判刑6年10個月刑期，可以上訴。監委范巽綠等3人對於各級學校體育班及運動隊之學生、選手，是否能在安全無虞的訓練環境中，身心獲得保護，表達關切，因此申請自動調查。

監委表示，體育老師及教練性侵學生事件時有所聞，且許多體育項目涉及肢體動作指導及接觸。究竟各級學校對於教練帶領體育班或運動隊的監督管理機制為何？有無落實學生及選手的身心保護措施，以及加強教練、導師、家長及學生對於性別平等及身體界限的認知？並建立申訴管道？相關機制有無制度上缺失？如何避免類似事件再發生？均有深入調查瞭解必要。

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(中時 )